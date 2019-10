Las perlitas de la jornada: "desayuno impositivo”, The Joker y un cabo falso con pistola de juguete

Pasadas las 8 de la mañana, minutos después del inicio de los comicios, comenzaron las primeras apariciones de los candidatos, que aprovecharon la veda electoral para emitir su voto y pasar tiempo con familia, amigos y seguir algunas cábalas previo en un día clave y de definiciones políticas para la Argentina.

Cerca de las 8.30, el diputado de la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro protagonizó una de las primeras perlitas de la jornada. El dirigente radical llegó al edificio de Alberto Fernández para obsequiarle al candidato presidencial el disco de vinilo “A los Amigos”, de Osvaldo Pugliese, pianista y compositor de tango argentino considerado "anti-mufa”, un talismán de la buena suerte.

“Es un disco que me regaló una compañera. Me pidió que lo tuviéramos para tener suerte. Me parece bueno que lo tenga Alberto y mi compañera se va a poner contenta", dijo. Luego, el legislador porteño subió una foto a su cuenta de Twitter compartiendo un desayuno de mate y medialunas con su vocero, Juan Pablo Biondi, un amigo y el legislador Leandro Santoro.

A las 9 de la mañana, Fernández inició su ya tradicional y cabulero paseo de su perro Dylan en un parque cercano a su departamento de Puerto Madero rodeado de curiosos, periodistas y camarógrafos, a diferencia de las PASO, que lo hizo casi en soledad. “Déjenlo disfrutar a Dylan, que no entiende nada de esto”, afirmó. "Ya lo perdí”, bromeó mientras su famoso perro Collie huía del tumulto.

Además del candidato y su mascota, también llamó la atención un hombre barbudo que se acercó a Fernandez a entregarle una bandera argentina y saludarlo. Guido, ese es su nombre, reparte los diarios en Puerto Madero hace 15 años y se apareció con una remera con la leyenda “#elcanillitadealberto” y una foto suya junto al candidato sosteniendo un diario.

Luego, en la intimidad de su departamento y antes de dirigirse a votar en la Universidad Católica Argentina, el candidato del Frente de Todos tocó en la guitarra el tema “Todos los días un poco” de León Gieco.

El candidato a jefe de Gobierno de Consenso Federal, Matias Tombolini sorprendió esta mañana con la organización en su casa de un “desayuno impositivo" para mostrar “el impacto de los impuestos en todo aquello que consumimos” con stickers en su termo y mate.

“El desafío del tiempo que viene es bajar los impuestos para que los argentinos recuperemos la libertad de decidir qué hacer con nuestro dinero en lugar de que la política lo haga por nosotros”, expresó el candidato a jefe de gobierno porteño que acompaña al candidato presidencial Roberto Lavagna y luego se fue a votar.

Pasadas las 10 de la mañana, Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, compartió en su cuenta de Twitter una foto desde la escuela en el conurbano bonaerense en la que se desempeña como fiscal. Aunque desde su entorno evitaron dar mayores precisiones, trascendió que el empresario estaría trabajando en Merlo para Juntos por el Cambio, y que esta misma tarea la habría realizado durante las PASO.

Pasadas las 11, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Massa, se acercó hasta la escuela N°19 de Rincón de Milberg junto a su mujer la candidata a diputada provincial Malena Galmarini para votar pero también para acompañar a su hija Milagros, de 16 años, que votó por primera vez en las PASO y ahora por primera vez en las generales. El candidato indicó que luego comerá una lasagna con su madre y dormirá una siesta.

Antes de la 1 del mediodía, después de que emitieran su voto Mauricio Macri y Alberto Fernández, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, logró votar después de una larga espera en la escuela primaria Nº 10 de Manzanares, Pilar. Luego, el ex ministro de Economía señaló que deberá repartir su tiempo entre la preparación para recibir los resultados electorales y la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos.

Al igual que ocurrió en las PASO del 11 de agosto, el candidato a gobernador recibió el saludo de un ciudadano de Pilar junto a su loro. “Creo que la única palabra que me dijo el animal, fue ‘Hola’”, bromeó.

Alrededor de las 14, apareció un personaje inesperado en Lanús. The Joker votó y sonrió socarronamente, relató el periodista Matías Varela en redes sociales. Otra de las imágenes que dejarán las elecciones 2019.

Un cabo falso que portaba una pistola de juguete fue detenido por la policía federal en Escobar. Al ser requisado, admitió que no era integrante del Ejército, sino que se había disfrazado para seguir de cerca la evolución de las elecciones en su distrito.