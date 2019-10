Conflicto vecinal terminó con autos destrozados

Un hecho que inició como una discusión entre vecinos terminó con vehículos destrozados, una joven con lesiones, otra denunciada y los efectivos policiales sin poder dar respuestas para mediar la situación.

Yanina Décima González es una mujer de 25 años que vive con su novio desde hace cuatro en una vivienda del barrio Hipotecario de la ciudad de Perico y si bien los conflictos con su vecina iniciaron desde el primer día que llegó a la barriada, en los últimos cinco meses se fueron acentuando hasta que hace días, la vecina de Décima González en un ataque de ira, chocó dos vehículos que estaban estacionados con su trafic, provocando serios daños materiales, de los que ahora no se quiere hacer cargo, según consta en la denuncia policial.

"Mi vecina, que es una señora mayor piensa que el tramo de la calle que pasa por su casa le pertenece y en el mes de mayo, un amigo de mi esposo vino a visitarnos y dejó estacionado su vehículo delante del nuestro, pasando apenas la parte de la calle que la mujer se cree dueña y no tuvo otra idea que subirse a su trafic y empujar los vehículo para atrás a toda velocidad. Los autos quedaron destrozados y no quiere hacerse cargo de los daños que provocó", dijo Décima González.

"De inmediato puse en conocimiento a los efectivos de la subcomisaría del barrio La Posta, pero resultó ser que nunca iniciaron actuaciones sumarias, pese a que periódicamente iba a ver en qué estado se encontraba la causa, pero los policías siempre tenían un pretexto o una excusa para que me retire de inmediato del sede policial".

El domingo pasado el conflicto vecinal terminó en un ataque, luego de que la mujer denunciada saliera de su casa y tratara de evitar que un auto se estacione en la calle, "se dirigió a mí y me faltó el respeto y como no le llevé importancia me atacó. Sufrí lesiones en el cuello y en los brazos, heridas que quedaron constatadas por el médico de la Policía", dijo la joven de 25 años.

"Cuando se podía dialogar con esta mujer, le expliqué que desde la municipalidad me manifestaron que no se contempla que un pedazo de calle que atraviesa un domicilio le pertenezca a una persona y que los lugares son públicos, a menos que se pague cánones anuales para que le pinten el sector de prohibido estacionar. Temo que me pueda pasar algo peor, me amenazó de muerte y a pesar de las denuncias que realicé, no se tomaron la molestia de elevar el expediente al fiscal interviniente y mientras tanto tengo que estar con los vehículos destrozados, viviendo amenazada y a merced de quiera volver a agredirme", dijo Décima González.