Se suspendió el paro de los pilotos de Aerolíneas y Austral

Tras casi cuatro horas de reunión, los pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral anunciaron que levantarán el paro previsto para este fin de semana.

Los dirigentes de Apla y Aula estuvieron negociando en la tarde noche en la Secretaría de Trabajo con representantes del Gobierno.

"Decidimos suspender para no seguir siendo utilizados por el gobierno nacional. El paro puede ser retomado en cualquier momento si no se cumplen los lineamientos del acuerdo", dijo el líder de Apla, Pablo Biró.

El lunes ambos sindicatos volverán a reunirse con la empresa para negociar su paritaria. "Esto es una muestra de buena voluntad que los trabajadores mostramos una vez más", agregó Biró.

En un nuevo intento por destrabar el conflicto, la Secretaría de Transporte los había convocado para este viernes a una reunión a los dirigentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla) que conduce Pablo Biro y de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (Uala) que dirige Cristian Erhardt.

Antes de ingresar a la reunión, Biro había reclamado al Gobierno nacional que haga un "ofrecimiento salarial concreto" para levantar el paro de 48 horas de este fin de semana. "Vamos a denunciar penalmente a los funcionarios que nos persigan por abuso de autoridad, la persecución se terminó", advirtió el gremialista.

Biro acusó al Gobierno nacional de estar "tomando de rehenes a los pasajeros" y aseguró que el paro se levanta "si ofrecen una mejora igual al índice de inflación".

En ese sentido, sostuvo: "En cuatro años no nos pusieron de rodillas y no lo van a hacer ahora".

Por su parte, el presidente Mauricio Macri aseguró que este tipo de paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas y Austral es "político", mientras para el candidato a jefe de Estado del Frente de Todos, Alberto Fernández, la medida podría terminar favoreciendo al Gobierno.

Macri y Fernández se refirieron al conflicto con los gremios de los pilotos, que resolvieron un paro para sábado y domingo pese a que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días.

"Las paritarias son libres y los trabajadores necesitamos recomponer el poder adquisitivo", sostuvo Biro y pidió a la administración macrista que deje "de hacer política con los fondos de todos los argentinos".

Quien también cuestionó duramente la medida de fuerza fue el presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Malvido, quien calificó de "paro k" a la huelga y también criticó a Alberto Fernández porque pidió que se levante la decisión pero lo hizo "para la tribuna".

"Rehenes"

El presidente Mauricio Macri había señalado ayer sobre el paro de los pilotos de Aerolíneas Argentinas que "no corresponde poner de rehenes a la gente, no corresponde no entender el momento difícil que estamos viviendo en la Argentina", porque "todos tenemos que poner el hombro en una empresa que todavía tiene mucho por hacer para lograr ser sustentable".

El jefe del Estado, durante una charla radial agregó que se trataba de "un paro político, ellos se han manejado bajo la lógica del kirchnerismo":

"Nunca vi un gremio que se oponga a que lleguen otras empresas a tomar más pilotos, azafatas, personal de tierra, mecánicos", expresó.

En ese sentido, dijo que "generalmente los gremios lo que buscan es tener la mayor cantidad de empleados posibles y afiliados posibles, esa es la lógica con que se mueve el mundo, y estos gremios han hecho una batalla en contra desde el primer día". "Aún con la revolución de los aviones que hemos hecho estamos lejísimos de la cantidad de vuelos por habitantes que tiene Chile", agregó Macri , y comentó que "tenemos que crecer mucho más y la buena noticia es que eso genera miles de puestos de trabajo, como en Ezeiza o en los más de 30 aeropuertos que hemos invertido". "Por suerte, con toda la política nueva aerocomercial que hemos llevado adelante hay medio millón de argentinos que volaron por primera vez, las tarifas han bajado 30, 40 por ciento", sostuvo.