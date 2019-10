Hasta el viernes está garantizado el servicio de transporte público de pasajeros

Hasta el viernes estará garantizado el transporte público de pasajeros. Así lo informó el secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor Seccional Jujuy, Nicolás Abett, quien aclaró que se desistió de la medida de fuerza anunciada hasta anoche debido a que finalmente fueron informados para la conciliación obligatoria hasta el próximo 11.

“El transporte va a estar garantizado hasta el día viernes donde entremos a la conciliación y veamos cuáles son las forma en que las empresas van a terminar de pagarnos, no sé cómo van acreditar, esperaremos el momento”, precisó.

Sostuvo que no se les había comunicado de la comunicación obligatoria, porque habían estado reunidos en asamblea en un complejo del gremio, y no les había llegado la comunicación hasta que encontraron que se la habían dejado debajo de la puerta.

“Entonces tuvimos que salir, y por eso hubo algunas tardanzas en algunas empresas, hasta que se les pudo explicar a la gente porqué se estaba tomando la decisión de levantar la medida de fuerza, que era debido a la conciliación obligatoria que estaba vigente”, explicó Abet.

Aclaró que la decisión fue tomada de igual modo por asamblea. El reclamo surgió porque se les debe los haberes del mes de septiembre que ya se venció el pasado 4, y aseguró que hasta la fecha sólo hay una empresa que pagó el 50% y otra que tiene acreditado sólo 15 mil pesos.

La conciliación será el próximo 11, por lo que Abet asumió que seguramente se encontrarán con la misma disyuntiva, pese a que se debe conciliar cuando hay un conflicto de intereses y no de derechos, porque se trata del pago de sus haberes. Recordó que cuando se da la conciliación se prohíben despidos y sancione.