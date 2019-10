Argentina y Alemania en duelo amistoso hoy

En un momento de transición, la Selección Argentina visita hoy a Alemania desde las 15.45 en Dortmund en duelo amistoso. Se juega en el estadio “Signal Iduma Park” con el arbitraje del francés Clemente Turpin.

El equipo de Lionel Scaloni está en un proceso de recambio, el gran ausente hoy será el astro Lionel Messi, suspendido por Fifa después de la Copa América de Brasil, por lo que debe purgar un par de fechas más, sin embargo tiene caras nuevas que sirven para el armado de la base del equipo con miras a la eliminatoria para Qatar 2022.

Argentina jugó amistosos ante Chile y México en Estados Unidos y con el técnico santafesino posee un 65 por ciento de eficacia, con 10 triunfos, tres empates y cuatro reveses.

Este seleccionado de Scaloni está integrado por buenos jugadores pero que no rompen ningún molde y no son “diferentes” a la hora de evaluarlos, sabiendo que sin Messi puede ganar o perder ante cualquiera.

Para este partido Nicolás Domínguez, de Vélez, es el único citado por Scaloni que juega en Argentina, ya que Matías Zaracho, de Racing, no viajó por una lesión muscular y no citó a los jugadores de Boca y River por la Copa Libertadores.

Ganar siempre es importante, pero el DT está en un momento de evaluar y comenzar a analizar que jugador podría rendir en el futuro con la “celeste y blanca”.

Por su parte Alemania, dirigida por Joachim Löw, llega muy debilitada a este compromiso, con una lista de 12 jugadores lesionados. Toni Kroos, del Real Madrid, Jonas Hector, del Colonia, Antonio Rüdiger, del Chelsea, Leon Goretzka, del Bayern Múnich, Julian Draxler y Thilo Kehrer, del PSG, Leroy Sané, del Manchester City e Ilkay Gündogan, del Manchester City,

Para colmo viene de perder de local 2-4 ante Holanda en la clasificación para la Eurocopa, vive un cambio generacional y presentaría el debut de jóvenes como Suat Serdar y Nadiem Amiri, que estarían junto a “veterano” Marco Reus, de 30 años, del Dortmund si pude superar un traumatismo de rodilla.

Amén de las realidades, no deja de ser un atractivo encuentro entre dos selecciones que están pasando un momento de recambio.

Probables formaciones

Alemania: Stegen, Koch, Sule y Tah; Klostermann, Kimmich, Amri y Serdar; Reus; Waldscmidt y Gnabry. DT: J. Löw.

Argentina: Marchesín; Foyth, Otamendi, Rojo y Tagliafico; Pereyra, De Paul, Paredes y Correa; Martínez y Dybala. DT: L. Scaloni.

Cancha: “Signal Iduna” Park, Dortmund

Árbitro: Clemente Turpin (Francia)

Horario: 15.45 de Argentina

Televisa: TyC Sports