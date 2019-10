"No me importan los prejuicios de la sociedad"

MAR MARI / ES EL NOMBRE ARTÍSTICO DE LA BAILARINA QUE SUEÑA CON SER MODELO

En contra de las habladurías y los prejuicios sociales, desde hace tres años María Burgos hace lo que más le gusta y apasiona: bailar y trabajar de stripper. Tiene 21 años y vive en el barrio Alto Comedero.

Aunque este último tiempo se dedicó más a la peluquería, confesó que el baile y el modelaje es lo que más le apasiona y que "todos los caminos me llevan a volver, porque mi sueño el día de mañana es ser modelo. A mí nadie me incentivó para hacer esto, yo desde chica ya lo pensaba. Fue por decisión propia", mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Pese a que la decisión de involucrarse en el ambiente de la noche fue exclusivamente de ella, relató que su mamá desde pequeña le enseñaba a desfilar, "pero era gordita y no podía hacer nada", dijo.

Los estereotipos de belleza que tiene la frenaron en un principio, pero cuando "cumplí 14 años empecé a entrenar mucho y a cuidarme. De adolescente trabajé como promotora, modelo, participé en concursos, en certámenes de belleza y salí en el tercer puesto en uno de ellos", contó la joven.

Cuando iba al secundario se presentó en la elección reina del Colegio Nuevo Horizonte: "primero me presenté cuando iba a segundo año en el Bachillerato de Yala y no salí. De ahí me bajonee un poco, pero después me cambié al Nuevo Horizonte y ahí si salí reina", afirmó.

Añadió que "luego comencé a practicar sola para hacer bailes desde los 18, apenas salí del secundario; empecé a mirar más de cerca lo que son los shows nocturnos y esas cosas. Primero comenzó como un juego", dijo.

En ese sentido, comentó que "muchos me decían que la noche no es para cualquiera y que es fea, pero yo me lancé igual y solita".

Lo que comenzó siendo un juego para ella fue teniendo repercusiones en personas ligadas a los boliches. Entonces empezaron a llamarla y "ese juego se convirtió en un trabajo, en un oficio. De repente me llamaba mucha gente, yo vivía de eso, comía con eso. Vivía sola, me mudé a Salta, allá vivía gracias a eso", sostuvo.

Sobre su anhelo en el futuro expresó que "quiero ser reconocida y triunfar. Quería presentarme para el certamen de Pasión de Sábado pero no llegué a la fecha, ahora me voy a preparar para cuando nuevamente se realice ese certamen, yo sé que me va a ir bien".

El mundo de la noche

Tras consultarle sobre cómo fue ingresar al mundo de la noche manifestó que "la gente no te respeta, tanto hombres como mujeres. Las chicas no te respetan, dicen que no se tienen que juntar conmigo por ejemplo, porque si lo hacen van a tener mala reputación. O que si son amigas mías la gente va a pensar mal, si yo bailo o subo fotos en ropa interior ya estoy mal dicen".

Siguió diciendo que "no me importan los prejuicios de la sociedad. Ellos no me dan de comer, por eso no me importa lo que los otros dicen sobre mí, además los que hablan no me conocen. Porque si me conocieran no hablarían de que yo soy una mala mina".

Asimismo señaló que "hay gente que pensó que yo era mala persona, pero luego me conocen y dicen otra cosa. Eso a mí no me importó y empecé a hacer shows, me uní a productores conocidos del ambiente de la noche y empecé a viajar para todos lados".

Desde ese momento trabajó en diversos locales bailables de la provincia del norte como ser en Abra Pampa o en Maimará, capitalinos y del ramal. También en boliches salteños

Dificultades de trabajar en ”un ambiente machista”

María Burgos contó que tuvo dificultades en algunas ocasiones: “así como hay bolicheros que son buenos y cumplen también hay quienes son malas personas”, dijo.

Asimismo indicó que “algunos no me quieren pagar por adelantado, me pagaban después, yo bailaba y cuando tenía que ir a cobrar me daban de menos. La verdad que es horrible que pase eso porque es un robo. Me decían que me tenía que sacar todo por eso no me pagaban lo acordado, aunque yo ya de antemano les digo hasta donde llego”.

Hay un “ambiente machista, hay hombres que te insultan y no saben que esto también es un laburo, hay que bailar frente a muchas personas que te graban y te valoran mal. Algunos te pueden tirar una botella o tocar, muchas cosas pueden pasar en un show”, expresó. “Pero hay otros que te admiran - afirmó- que me sacan fotos y realmente se nota que aprecian lo que hago, me reconocen el coraje que tengo por sacarme así la ropa y valoran este trabajo”. Mencionó que su trabajo es riesgoso pero a la vez lindo, porque “me hice conocida y gano plata, es lo que me gusta y es un trabajo como cualquier otro. La producción la manejo yo”.

Mar Mari es su nombre artístico, “me quisieron llevar a Córdoba pero no arriesgué, porque no sé con qué me puedo encontrar allá. Hay una línea muy delgada entre el trabajo de stripper y la prostitución”, añadió. En ese sentido expresó que “me di cuenta que no me podía dedicar toda la vida a bailar porque el cuerpo, la juventud y la belleza se van con el tiempo, me puse a estudiar peluquería y empecé a trabajar de eso”. Pero después “se me cortó el camino porque no es mi camino. Cuando intento hacer algo y no sale, es porque no es mi camino. Yo tengo que hacer lo que mejor se hacer”, agregó.

Situación de acoso

Durante el año pasado recibía mensajes obscenos de un hombre. Luego la empezó a perseguir y le decía que la veía en los boliches. Un día la increpó en un local bailable y tras la negación de ella para acceder a lo que le proponía, el hombre le pegó, a ella y a su amigo. “Me pegó solo porque le dije que no”, sostuvo María Burgos.