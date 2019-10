Hubo una merma de entre un 30 y 50%

Según los últimos datos difundidos por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Jujuy, el rubro que tuvo el impacto más inmediato, y que se reflejó en los precios del mes agosto, fue el de Alimentos y Bebidas, que registró un alza del 5,5%.

En relación a ello, varios comerciantes señalaron que desde hace un tiempo, fueron varios los productos que subieron su costo.

Tras un recorrido por despensas de la capital, se pudo observar que algunas vendedores eligen comercializar productos de segunda marca para poder atraer a los clientes.

La dueña de una despensa de la calle La Posta, del barrio Los Perales, señaló que las ventas cayeron desde hace tres meses hasta un 50%, "cuesta mantener los servicios de luz y alquiler", dijo Elsa Oliva.

En un comercio de la avenida Almirante Brown, la vendedora Mariana Quispe, señaló que desde hace cinco meses el consumo de los clientes es menor, "aminoró hasta un

30%, la clientela no se pierde, pero la gente lleva muchísimo menos", precisó.

Ventas cayeron 14,5 %

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) cayeron 14,5% en septiembre frente a igual mes del año pasado, según un informe elaborado por la Came.

De acuerdo con el organismo, la actividad en los comercios arrancó firme durante los primeros días, pero el movimiento se fue conteniendo desde la segunda semana.

El dato positivo es que, si la comparación se hace con respecto a agosto, las ventas registraron un leve aumento del 2,1 por ciento, aunque en lo que va del año hay un retroceso acumulado de casi 13 puntos con respecto al mismo período del 2018.

Entre otras cosas, la Came, consideró que la caída no fue más profunda gracias a las cuotas sin interés y a que un tercio de los negocios no aumentó sus precios.

Sin embargo, el organismo precisó que las ventas en locales al público cayeron 15,3% anual, mientras que en la modalidad online lo hicieron en un 9 por ciento.

Los rubros más perjudicados fueron los de bazar y regalos; electrodomésticos, electrónica, computación y celulares; joyería, relojería y bijouterie, y ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción.

En tanto, los sectores con menos descenso de las ventas fueron los de indumentaria; neumáticos y repuestos para autos y motos; farmacias, perfumería y cosmética, y muebles, decoración y textiles para el hogar.

Por otra parte, el 38,7 % de los comercios consultados esperan que sus ventas aumenten en los próximos meses, mientras que el 44,2 por ciento cree que se van a mantener sin cambios y el restante piensa que van a continuar cayendo.

A pesar del clima electoral que siempre incide negativamente en las ventas por la incertidumbre que genera, los comercios mantienen buenas expectativas para el Día de la Madre.

Atención permanente



Una despensa bien surtida, que está ubicada sobre calle República de Siria, en el barrio Gorriti y lleva años de atención, sus propietarios expresaron que a raíz de las últimas subas, se redujo el stock de los productos dejando como saldo una merma en las ventas de un 30%. “Cambiamos el destino de compra de mercaderías, viajamos hasta Salta. Si compraríamos en la provincia, los precios de los productos serían mucho más caros”, dijo el propietario, Santos Galiano.

A fin de sobrellevar la crisis y atraer a los clientes, el negocio brinda atención desde temprana hora, hasta las 0. Sin embargo, los dueños señalaron que invierten más en impuestos, que en el alquiler de local.

Buenas expectativas

En una despensa ubicada en el barrio Coronel Arias, sobre calle Presidente Perón, la situación pareciera no tan crítica debido a que durante los últimos cuatros meses, los productos han mantenido sus precios, incluso señalaron que mermó el valor de los precios en verduras, toallitas femeninas y hasta pañales.

“No hemos sentido baja en las ventas, es más subieron en estos últimos meses, la gente compra siempre y cuando se ofrezcan precios accesibles”, dijo el encargado Javier Baldivieso, al sostener que pese a que la situación es dura, pueden pagar los impuestos de la luz, “no pagamos alquiler y por ende el gasto es menor”, resaltó.