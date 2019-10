Polémica por el concejal sanjuanino que pidió jubilarse a los 38 años

Un concejal sanjuanino, de 38 años, inició los trámites para su jubilación porque sostiene que ese cargo le agravó una enfermedad prexistente.

Gabriel D´Amico es edil del Pro y está a dos meses de finalizar su mandato en el Concejo capitalino. Se encuentra en espera de examen médico.

El funcionario es hijo del histórico gremialista, que lidera el gremio de los municipales SUOEM.

D’Amico accedió a la banca en 2015 con el bloque “Juntos por San Juan”, es abogado y este es su primer cargo público.

“Se habla de mi jubilación pero no sobre las votaciones de mí solo contra 11, de los amparos que presenté para salvar los árboles en la peatonal que después la Justicia me dio la razón, de los pedidos de informes de movilidades contratadas por el municipio con presuntas irregularidades, de mi oposición a las condonaciones millonarias a los casinos, de eso no se habla”, argumentó el cuestionado edil.

“He presentado más de 150 proyectos, no soy ñoqui ni corrupto y eso me genera pagar el costo de la persecución del poder político de turno”, agregó.

D’Amico dijo que, entre otras dolencias, padece de colitis ulcerosa refractaria y que por esta razón se ha tomado licencia en varias oportunidades.

“He tenido dos episodios de trombosis y estoy anticoagulado. También problemas cardíacos, se me paraban hasta 3 segundos los latidos por lo que tengo marcapasos. Además, miopía y astigmatismo que generan menos 16 de graduación que es muy alta”, sostuvo.

Aseguró que padece de esta enfermedad desde hace 15 años pero que se ha intensificado en el último tiempo.

“El estrés generado por oponerme a presuntos actos de corrupción, repercute en toda la patología que tengo. Hay formas malintencionadas que dicen que quiero jubilarme por el estrés, pero es por todas las patologías que tengo y el estrés es relevante pero el pedido es por el largo historial de enfermedades”, declaró.