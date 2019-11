Hubo 35.000 votos en blanco para diputados

Hoy podrán conocerse los resultados del escrutinio definitivo en Jujuy de los comicios generales 2019, cuyo conteo finalizó pero se espera la llegada de los resultados de privados de la libertad y votantes en el exterior. El secretario del Juzgado Nacional Electoral, Manuel Álvarez del Rivero, confirmó que no hay diferencias significativas respecto a los resultados provisorios. Se registraron 35.000 votos en blanco para categoría diputados nacionales y 3.653 para presidente.

En estos comicios votó el 82% del padrón general, porcentaje esperado en relación a otros años y por la respuesta de los votantes.

"Dentro del escrutinio provisorio los resultados son bastantes similares, no hubo grandes modificaciones", explicó Manuel Álvarez del Rivero, secretario del Juzgado Nacional Electoral y respecto a la Secretaría y la Junta Electoral la parte que le corresponde está terminada, y sólo se aguardan dos resoluciones sobre planteos que se presentaron, y que estaba previsto que pudieran resolverse en la tarde de ayer.

Faltaría que la Cámara Nacional Electoral informe los resultados de las mesas de los privados de libertad que son alrededor de 500 y de los residentes en el exterior, que suman alrededor de 2.000.

Estimó por ello que se estima que hoy podría llegar a hacerse la audiencia del artículo 121 y dar lectura a los guarismos, que por la cantidad mencionada no se alterarían.

En materia de resultados, explicó que no hubo ningún voto impugnado, porque aseguró que ninguno reunió los requisitos legales para serlo. Pero que en cuestión de votos recurridos en categoría presidente hubo 242, y en categoría diputados nacionales fueron 227 que ya fueron resueltos oportunamente.

El dato curioso que surgió es que hubo 35.000 votos en blanco en categoría diputados y en presidente 3.653. En ese sentido, dijo que se trata de "números dentro de los parámetros de lo normal" y que se da porque hay mucha gente que corta boletas, y que en este caso porque hubo dos boletas que no tenían categoría diputados.

En estos comicios votó el 82 % del padrón general, considerado un porcentaje esperable para este tipo de elección y recordando que Jujuy suele tener alta concurrencia a las urnas. "Las jornadas fueron más tranquilas que en las Paso", afirmó el secretario electoral y aseguró que fueron más rápidas, más allá que está a cargo de la Dirección Nacional Electoral.

Las mesas habilitadas fueron 1.823, las mismas que en las Paso, y sólo hubo cambios mínimos en lugares de votación para pocos ciudadanos. Sólo hubo una mínima falta de los presidente de mesa.

Recordó por otro lado que había una resolución previa de la jueza Servini de Cubría, que había ordenado que no se publiquen los datos tanto no esté el 10 % de las mesas escrutadas de Santa Fe, Capital, Buenos Aires y Córdoba, pero los hubo más temprano.

Recordó que el escrutinio provisorio funcionó mejor, y que a las 11 de la noche estaban el 80 % de las mesas escrutadas.

El trabajo que ya culminó fue encarado por todo el personal de la Secretaría Electoral, incluyendo 13 personas contratadas para el año electoral.

La elección estuvo a cargo de la Junta Nacional Electoral presidida por el juez electoral Esteban Hansen, cuyos vocales son el fiscal federal Electoral Federico Zurueta y la presidente del Superior Tribunal de Justicia Clara Aurora de Langhe de Falcone.

También se trabajó con el Comando General Electoral a cargo del coronel Gonzalo Herrera, que estuvo a cargo de la seguridad y custodia de todo el proceso electoral.

De hecho, Álvarez del Rivero explicó que hubo problemas menores, nada de consideración ni relevancia.

Los sobres

Uno de los temas que generó desconfianza en el electorado al conocerse durante el pasado domingo fue el de la recomendación de emitir los votos en sobre abierto. Álvarez del Rivero explicó que se trata de una resolución emitida por el juez electoral Hansen durante las elecciones de las Paso, y que hizo propia la Junta Electoral.

“Ésta es una recomendación que no es nueva en la Justicia Electoral, el primer antecedente que tenemos es el del 2005, es algo que hacemos generalmente”, explicó. Precisó que la recomendación es que los sobres no vayan cerrados sino ensolapados, es decir con la solapa hacia el interior para facilitar la apertura de sobre y evitar romper por error el voto al abrirlo, y no invalidarlo.

Es que aseguró que esta recomendación como la de no ingresar con bolsos es para garantizar la transparencia, y aseguró que las agrupaciones políticas estaban informadas al igual que las autoridades de mesa mediante la capacitación, la que se duplicó para esta ocasión.

Justificar el no voto

Las personas que no pudieron emitir su voto en los comicios del domingo pasado en esta provincia pueden justificarlo hasta el 26 de diciembre en esa sede de la Secretaría Electoral.

Para ello deberán presentar el comprobante en la sede de la Secretaría ubicada en Ramírez de Velazco esquina San Martín de esta ciudad, de lunes a viernes de 8 a 12, o mediante la página web.

Con este fin deben presentar el certificado de la Policía si estuvo a más de 500 kilómetros (km) del lugar de votación, o certificado médico o por una cuestión laboral u otra situación contemplada en la ley, que haya hecho imposible la emisión del voto.