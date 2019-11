Pedido de justicia por víctimas de siniestro vial

La madre de Ivana Aylan y abuela de Malena Aylán, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito que se registró sobre la ruta provincial Nº 66, en diciembre del 2018, se presentó ayer ante el titular de la Delegación Fiscal 4, ayudante fiscal Juan Carlos Baiud, en San Pedro, para tomar conocimiento de una denuncia que fue radicada en su contra por parte del conductor de la camioneta que protagonizó el fatal accidente y que está imputado en la causa, por el delito de "homicidio culposo y lesiones graves en accidente de tránsito agravado por abandono de persona".

Carolina Sánchez negó la acusación realizada por el conductor, identificado por la policía como Mariano Javier A., quien la acusó por escrache y por portar armas.

"Me presenté en San Pedro porque me llegó una citación de la policía, en la que decían que me tenía que presentar porque Mariano Javier A., me hizo una denuncia por escrache, por pegar volantes y porque yo portaba armas. Qué puedo decir, yo sólo soy una madre dolorida, sufriendo todavía por este dolor y no tengo justicia. Javier A., todavía sigue libre y tiene el descaro de ponerme una denuncia. Soy una madre desesperada pidiendo justicia por mi hija Ivana y mi nieta Malena", dijo la madre, quien llegó desde Libertador General San Martín, acompañada por familiares.

Sostuvo que fue recibida por el ayudante fiscal Juan Carlos Baiud, quien puso en su conocimiento que la denunciaban por escrache y porque portaba armas, "yo negué todo, porque el día que él me denuncia dijo que andaba con gente y con armas y yo estaba sola pegando los volantes, fui negocio por negocio pidiendo permiso para que me dejen pegar, la gente también pidió justicia porque ese hombre tiene que estar preso, porque mató a tres personas me decía la gente", prosiguió la angustiada madre, tras acotar que el oficial le solicitó que se abstenga de seguir con la pegatina y el escrache, a lo que la madre respondió que seguiría adelante con su lucha pidiendo justicia por su hija y por su nieta.

"Yo sólo pido justicia, que los jueces vean el dolor que tengo, Javier A. sigue libre, me pregunto por qué no lo encierran, mató a tres personas, solo pido justicia por mi hija y por mi nieta y por Noel que también murió en el accidente, dejando a dos criaturas. Pido a la gente que me ayude a pedir justicia y voy a seguir con los panfletos, voy a seguir pegando y pidiendo justicia, voy a hacer una marcha y no voy a descansar hasta verlo preso. Todavía sigue en libertad, sigue manejando, no le quitaron ni el registro de conducir".

Tras consultarle sobre el hecho, indicó que el accidente se registró el 15 de diciembre de 2018, en inmediaciones de finca El Pongo. "Mi hija y mi nieta regresaban desde San Salvador de Jujuy a Libertador General San Martín, en un remís y este hombre venía en una camioneta y lo chocó por detrás, porque venía a una velocidad bastante alta. Chocó y se dio a la fuga, miró a toda la gente y se mandó a mudar, no hizo nada por ayudar, al menos hubiese ayudado a mi hija y a mi nieta que llegaron con vida al hospital, por lo menos, les hubiese salvado la vida. Quizás yo lo perdonaba, pero no lo perdono".

"Mi hija tenía 24 años y mi nieta 6 años, tenían toda una vida por delante y me las arrebató, pido a los fiscales, a los abogados a la gente, que me apoyen, voy a realizar una marcha y les pido que me ayuden", dijo con gran dolor, tras acotar que no descansará hasta verlo en la cárcel, y que no cesará en su lucha porque sólo pide justicia y pidió a fiscales y jueces que lo más pronto posible eleven la causa a juicio.

Por su parte, la tía de Ivana y madrina de Malena, Romina Avendaño, expresó que llegó acompañando a su hermana y que no podía creer que Javier A. haya radicado esa denuncia. "Cómo puede hacer una denuncia siendo que asesinó a tres personas. No vamos a parar, voy a acompañar a mi hermana pidiendo justicia por ellas, vamos a esperar todas las denuncias que nos haga. A vos Mariano Javier A., a vos que disfrutás de tu familia, de tu hija, nosotros ya no la tenemos a ella y dejaste a dos criaturas sin madre, y encima tenés el descaro de hacer esto. No vamos a parar", dijo la joven.

La familia acotó que la causa por el fatal accidente, se tramitó en la seccional 21º de ciudad Perico y que la fiscalía interviniente, imputó al conductor de la camioneta Javier A., por el delito de "homicidio culposo y lesiones graves en accidente de tránsito, agravado por abandono de persona".