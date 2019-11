El trabajo de un joven con discapacidad visual

"Lograr una sociedad inclusiva es también responsabilidad de nosotros. Si nosotros, las personas con discapacidad visual, nos quedamos en nuestras casas y conformes con lo que tenemos no lo vamos a lograr. Por eso estoy convencido de que somos nosotros los que tenemos que capacitarnos para informar a la sociedad sobre cómo nos tienen que tratar y hacerles ver que sólo tenemos una discapacidad y que después tenemos todos los demás sentidos.

La asociación "Héctor Nerssier" celebrará su 22º aniversario este viernes 22, a las 17.30, en su sede del barrio Loteo Bárcena.

Es que la sociedad no tiene por qué saber de antemano cómo tratarnos, por eso está en nosotros el deber de hacerlo", expresó Facundo Mota, referente de la Asociación Jujeña de Ciegos y Amblíopes "Héctor Nerssier".

Ante esta máxima que marcó cada paso y decisión de su vida es que Facundo Mota se fue haciendo parte de diferentes instituciones y oenegés con el fin de generar y ofrecer herramientas a los jujeños para la construcción de una sociedad inclusiva.

Tal es así que actualmente oficia de vocal de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos y es presidente de la Asociación Jujeña de Deportistas Ciegos "Los Linces".

Derechos compartidos

Con las elecciones presidenciales, desde la Asociación Nerssier, la fundación "Alas del Alma" y el área de Accesibilidad de la Unju, entre otras instituciones, se produjo un video en el que se informaba tanto de forma oral como en lenguaje de señas, los derechos de las personas con discapacidad a la hora de votar.

"Las personas con discapacidades no sólo debemos centrarnos en reclamar por nuestros derechos sino que hay momentos en los que también tenemos obligaciones. Y con esto de las elecciones las personas con discapacidad teníamos una obligación moral como ciudadanos y por eso hicimos el video acercando las herramientas necesarias para garantizar nuestro derecho de ir a las urnas", expresó.

Su paso por el deporte

Facundo empezó a jugar a fútbol a partir de los 13 años, cuando en el país sólo había 8 equipos conformados por ciegos y hoy ya existen 24. "Este deporte ha crecido mucho en la provincia y afortunadamente yo he ido pasando por distintas etapas dentro de él que me sirvieron para crecer tanto en lo deportivo como en lo personal. Haber podido compartir experiencias con mis demás colegas me ayudó a salir adelante", exclamó.

Destacó que el año pasado "Los Linces" llegaron a las finales nacionales, quedando entre los seis mejores equipos de fútbol del país y pese a que este año los resultados no los acompañaron de la forma que hubieran querido, el equipo se encuentra en un proceso de transición en el que varios chicos se están sumando a aprender y a jugar al fútbol. Y como cada fin de año ya se encuentran preparando los objetivos para 2020.

Sobre políticas públicas

Entre las tantas actividades que lleva adelante, el también docente de educación especial se encuentra en la búsqueda de espacios que le permitan participar en el tratamiento y creación de políticas públicas bajo el lema "Nada de Nosotros sin Nosotros".

"Estamos tratando de participar de los proyectos, ya sea del Concejo Deliberante y de la Legislatura, que están relacionados con la discapacidad. Intentamos que se nos convoque y se nos haga partícipes para poder compartirles desde nuestro lugar, a los que se encargan de eso, cuáles son nuestras frustraciones diarias" para contribuir a una mejor y más certera toma de decisiones.

Así, en su todavía incipiente incursión en la política para poder servir a sus pares, Facundo Mota cerró diciendo: "Desde mis trece años me tocó ir abriendo puertas, tal vez de ahí deriva mi forma de ser, de luchar ante cualquier adversidad y no sólo por mí, sino también por mis compañeros y es por ello que me encuentro vinculado a diferentes oenegés para generar espacios para que los nuevos colegas y los que todavía vendrán puedan incluirse y así lograr una sociedad inclusiva. Ese es mi objetivo".