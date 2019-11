López se presentó ayer con el plantel de Gimnasia

El flamante presidente de Gimnasia y Esgrima, Fabián López, no para. Ayer, en su segundo día de mandato, continuó interiorizándose a full del funcionamiento del club, sobre todo en el aspecto económico, y también se dio un tiempo para presentarse de manera oficial con el plantel profesional.

Fue en la tranquilidad del complejo Papel NOA.

El técnico Marcelo Herrera saludó al titular "lobo" y luego se lo presentó al grupo junto a los otros miembros de Comisión Directiva.

"Hablamos con todos y es algo que vamos a hacer seguido. Estar ahí, conversar, compartir un mate y sin hablar de temas futbolísticos. Para eso están Marcelo y su grupo de trabajo", resaltó López.

Remarcó que sirvió para incentivar también a los más chicos. Al mismo tiempo, López remarcó que conocieron al personal que trabaja en el predio de Río Blanco y conversaron un rato, recibiendo sus inquietudes.

En tanto, los muchachos continuaron entrenando a full de cara al partido el domingo ante Dálmine.

Será fundamental sumar los tres puntos para poder ilusionarse con clasificar a la Copa Argentina del próximo año.

El equipo viene de empatar con Almagro sin abrir el marcador, sabiendo que debe mejorar si pretende ganar en su próxima presentación.

Zunino será el árbitro

Por la zona B, Gimnasia visitará el domingo a las 17 a Villa Dálmine con el arbitraje de Sebastián Zunino junto a las asistencias de Mauricio Flores y Mariana de Almeida.

En tanto, la décima cuarta fecha de la Primera Nacional se desarrollará así.

Zona A.

Sábado: a las 17, Nueva Chicago vs. Agropecuario (árbitro Gastón Suárez); a las 20.30, Alvarado de Mar del Plata vs. Estudiantes de Buenos Aires (Diego Ceballos); a las 21.10 (TV), Belgrano de Córdoba vs. Mitre de Santiago del Estero (Carlos Córdoba).

Domingo: a las 17, Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. San Martín de San Juan (Ramiro López); a las 19, Ferro Carril Oeste vs. Deportivo Morón (Julio Barraza); a las 20, Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Platense (Carlos Gariano).

Lunes: a las 17.10 (TV), Estudiantes de Río Cuarto vs. Barracas Central (Pablo Dóvalo).

Martes: a las 21.10 (TV), Atlanta vs. Temperley (Lucas Novelli).

Zona B.

Mañana: a las 21, Sarmiento vs. All Boys (Cristian Cernadas).

Sábado: a las 17, Brown de Adrogué vs. Defensores de Belgrano (Pablo Echavarría), Deportivo Riestra vs. Atlético de Rafaela (Fabricio Llobet) y Almagro vs. Santamarina (Rodrigo Rivero).

Domingo: a las 18, San Martín de Tucumán vs. Instituto de Córdoba (Nazareno Arasa).

Lunes: a las 21.10 (TV), Tigre vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (José Carreras).

Martes: a las 17 (TV), Chacarita Juniors vs. Quilmes (Leandro Rey H