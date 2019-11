"La FNE se celebra en La Plata", la respuesta incorrecta de Jacobo Winograd que se hizo viral

Jaco Wingroad regresó a la televisión. Lejos de los escándalos, el juego y las mujeres, el mediático participó anoche junto a su hija en ¿Quién quiere ser millonario?, el ciclo que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe y no pudo llevarse 500 mil por desconoce donde se realiza la Fiesta Nacional de los Estudiantes Luego de pensarlo durante algunos minutos y consultarlo entre ellos, Jacobo terminó inclinándose por la respuesta B, que era La Plata, cuando la correcta era la A, San Salvador de Jujuy. “¿Sabés que pasa?, que con 500 mil podemos llegar a ayudar mucho más, con 180 mil ayudaremos menos”, evaluó antes de jugarse por la respuesta incorrecta.

“Bueno, yo soy jugador Nazarena, salté la banca en los casinos, he perdido, he ganado, me he quedado en la calle, me he jugado todo, me dieron perpetua en el casino de Mar del Plata. Si nos va mal nos va mal, yo arriesgaría porque es más plata y podríamos ayudar un poco más”, se sinceró Winograd.