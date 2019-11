Entre el 20 y 25% de las embarazadas presenta riesgos

Del total de las embarazadas que existen en Jujuy, entre el 20 y el 25 por ciento presenta riesgos que pueden ser por múltiples causas y son atendidas de una forma especializa, explicó el doctor Vicente Corte, encargado de Salud Perinatal dentro de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud.

"Tenemos que considerar que entre un 20 o 25% de las embarazadas entra dentro de factores de riesgos de distinta proporción. Es decir, entre un 20 o 25% va a necesitar una atención de riesgo especializada", sostuvo Corte, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido comentó que "a pesar de que hemos aportado una disminución significativa de embarazo adolescente en nuestra provincia sigue siendo dentro de los embarazos de riesgo uno de los más numerosos por la situación madurativa de esa mujer, por la situación socioeconómica y familiar".

En nuestra estadística, "la hipertensión relacionada al embarazo y las hemorragias relacionadas al embarazo y al parto son de las patologías que mayor riesgo insumen en la población", dijo.

También señaló que la situación socioeconómica es un condicionante en nuestra población para que la mujer embarazada concurra como corresponde la cantidad de veces necesarias al control de su embarazo.

Asimismo, mencionó que mediante el Programa Integral de Salud Perinatal e Infantil se establece que en los puestos de salud se haga un control de los embarazos de bajo riesgo, "que son aquellos que en su evolución natural se puede predecir de que no haya una complicación a futuro. Pero es necesario tener herramientas que permitan diferenciar en las embarazadas si hay un factor de riesgo, dentro del programa hay una herramienta novedosa que es una planilla de detección de riesgo".

La planilla sirve para detectar en las embarazadas los factores de riesgo que están nominalizados. Si la mujer posee alguno de ellos es catalogada como paciente de alto riesgo y es derivada al consultorio especÍfico correspondiente con un nivel superior de complejidad.

De esa manera "se evita que se soslaye algún riesgo o se siga manteniendo a la paciente con una atención que no corresponde debido a la situación en la que está. El embarazo de riesgo tiene diferentes posibilidades, un embarazo adolescente es un embarazo de riesgo, o si tiene alguna patología de base, si es diabética o tiene alguna cardiopatía por ejemplo. O si inicia su embarazo siendo sana pero durante su transcurso desarrolla alguna enfermedad como la diabetes gestacional o hipertensión también será un embarazo de riesgo", añadió.

El programa utiliza una serie de procesos que en nuestro sistema de salud se desarrollan, "tenemos agentes sanitarios que visitan constantemente las viviendas y cuando detectan una mujer con un embarazo ellos mismos desencadenan una serie de procesos que la acercan a la atención como ser turnos programados al puesto de salud para que vaya al control", aseguró

Por último, Vicente Corte de la Dirección de Maternidad manifestó que "una vez que el puesto de salud capta a esa embarazada se pautan los controles subsiguientes pero en caso de que no concurriera eso es detectado por el sistema y se dispara un proceso que se denomina búsqueda activa donde la buscan al domicilio para ver cuál es el motivo de la no concurrencia".

El programa

El programa Integral de Salud Perinatal e Infantil es un mecanismo que surge “de la necesidad de entender que el sistema de salud está conformado por una red perinatal que tiene distintos estamentos por donde transitan los pacientes”, explicó Vicente Corte, referente del programa.

En relación a los estamentos mencionados sostuvo que el primero es el puesto de salud cercano al domicilio de las pacientes, allí asisten a sus primeras consultas tanto la embarazada como la mamá con sus niños, esa es la entrada al sistema de salud por excelencia.

Luego si en el puesto de salud se detecta que la paciente o el niño tienen algún problema que supera la capacidad de resolución que posee la institución, es derivado a los hospitales que pueden ser de baja complejidad y si es necesario se los deriva a los de alta complejidad, según como sea el caso.

El sistema de salud tiene un sistema escalonado de complejidades.

Embarazo no intencional

El especialista afirmó que el embarazo no intencional es bastante frecuente “en el sentido de que hay mujeres que no acceden a métodos anticonceptivos por distintos motivos y eventualmente se sorprenden al estar embarazadas. Un embarazo que no es planificado insume a la mujer y todo su contexto reacomodación de una situación que no era esperado de tal manera que surgen inconvenientes psicológicos, familiares y sociales que es necesario ser abordados por especialistas. La concurrencia de la mujer en esa situación al sistema de salud permite tener a su disposición tener todas las herramientas de la mejor manera posible”.

El 15,6% de los casos fue de adolescentes en 2018

Un total de 11.938 mujeres embarazadas se registraron el año pasado, de las cuales, el 15,6% fueron adolescentes, porcentaje que corresponde a 1.862 casos. En relación a los datos del año 2014 que fueron 2.804, esa cifra se modificó considerablemente registrándose 942 embarazos menos de mujeres de entre 10 y 19 años.

Los datos fueron suministrados por la Dirección Provincial de Maternidad e Infancia que trabaja sobre esta problemática generando acciones para que los jóvenes tomen conciencia en el cuidado de la salud sexual a fin de evitar los embarazos no buscados.

En el 2014 se registraron 2.804 casos de embarazo adolescente, que significó el 19,39 % del total de los partos de ese año, mientras que el año pasado esa cifra descendió a 1.862 (el 15,6%). En el 2015 fue el 19%; en el 2016, el 18% y en 2017 representó el 16,2%.

Media nacional

Jujuy sigue por debajo de la media nacional que ronda en el 13%, pero sólo fueron dos puntos menos en el 2018. En 2014 la media nacional era de 15,05% y en la provincia el índice era del 19,39%. Es decir, más de cuatro puntos de diferencia.