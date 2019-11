​​​​​​​VIDEO. Rubén Rivarola: “Trabajaremos para que Fernández siga dando el apoyo que necesita Jujuy”

Pasadas todas las elecciones de este año, el presidente y diputado electo, Rubén Rivarola, habló sobre la realidad política, económica, social y partidaria de Jujuy, dejando temas interesantes para analizar.

Rivarola habló sobre la provincia que se viene y la necesidad de seguir trabajando en conjunto con el gobierno nacional para el beneficio de Jujuy. “La provincia tiene que salir adelante, porque si empezamos a poner trabas es malo para la provincia. La oposición que debemos llevar adelante tiene que ser constructiva, no destructiva, ya que eso es malo para todos y tenemos que ser responsables de que Fernández-Fernández ayude a la provincia”.

Por otro lado, dijo que el Partido Justicialista abrió la puerta para todos y que se trabajó sin dedo o cúpulas para seleccionar candidatos. “Dentro del peronismo se ha trabajado dentro del partido y se ha hecho sin la bolsa de mercadería, sin la casa, sin nada. Hemos salido solo con la voluntad de cambiar un gobierno nacional y un gobierno provincial. Hubo muchos que son de base peronista, de familia peronista, que se fueron a la oposición. Si estuvieran con nosotros, hoy los números nos darían la gobernación”.

Asimismo, en charla con el programa Sin Límites, dijo que “yo pretendo que Jujuy ande súper bien y en 2021 nos veremos en las urnas, y en 2023 vamos seguramente a luchar por tener un gobernador peronista”.

Por último, el electo diputado por la provincia se refirió al Partido Justicialista y los cambios positivos que hubo desde que se abrió el mismo. “Cuando dije que hay que abrir las puertas del partido me miraron raro, pero lo hicimos: hoy tenemos intendentes nuevos, algunos jóvenes y otros no tanto, y eso es porque hubo un cambio, no fueron puestos a dedo. Se terminó el dedo; hoy se hace todo con ganas, corazón y militancia. Yo voy a seguir trabajando, vengo peleando desde hace mucho tiempo dentro del peronismo. Hoy soy el presidente del partido pero voy a seguir igual, aunque salga otro”.

