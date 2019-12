Se perdió el "Monito Correa" y lo buscan desesperadamente

Monito Correa, un simpático perro mestizo de color negro, se perdió el martes en la zona de Los Perales y sus familiares lo buscan desesperadamente.

A través de una publicación en Facebook su dueña dio detalles de dónde y cuándo se perdió el perrito. Además de publicar fotografías para que los jujeños lo puedan reconocer y dar con su paradero.

"Mi mamá me encontró en la calle cuando era bebé y andaba solito.

Soy mestizo de color negro, tengo una mancha blanca en el pecho como una corbata, soy morrudo y mi pelaje es muy brilloso.

Estoy muy bien cuidado, al principio vivía con mi mamá en el centro en un departamento y salíamos a pasear al parque San Martín todos los días con correa .

Luego nos fuimos a vivir a Los perales a casa de mis abuelos (cerca del comodin)

Hace 1 mes y medio aprendí a salir y volver en poco tiempo.

No me dejo agarrar con nadie, me asustó rápido .



AYER MARTES 10 salí y volví.Luego me dejaron salir un ratito Y me perdí

PORFAVOR AYUDENME A VOLVER CON MI FAMILIA

ESTOY MUY ASUSTADO Y NO SE COMO REGRESAR A MI CASA.



3884076256 Ivana



HOY POR MI

MÑN POR TODOS SUS HIJITOS ESTAREMOS PARA AYUDAR"