"Corazón navideño" en acción

Por tercer año consecutivo, alumnos del Colegio San Agustín concretaron el proyecto "Corazón solidario", que tiene como principal objetivo, un trabajo en conjunto con los chicos del nivel secundario, consistente en recolectar y reciclar juguetes, conseguir donativos de alimentos, entre otros elementos, los que luego son entregados a instituciones y familias que lo necesitan. Así, los chicos junto a la profesora Eliana Kozanecky y los padres, que con gran predisposición ponen a disposición los vehículos para trasladar los elementos, recorrieron la ciudad, llegando hasta el hospital "Dr. Guillermo Paterson", la guardería infantil Don Bosco, comedores, entre otros y familias carenciadas, donde hicieron entrega de todos los donativos.

La profesora Eliana Kozanecky expresó su inmensa satisfacción por haber cumplido con la misión que nació en el 2017, cuando en una clase de Lengua y Literatura, leyeron un capítulo del libro de la novela "Mi planta de naranja lima", de José Mauro de Vasconcelos y sintieron que podía unir manos y voluntades para que no haya tantos Zezé (personaje de la novela que sufría muchas carencias). Cada alumno propuso un nombre para el proyecto y tras una votación fue elegido "Corazón navideño". A partir de ese momento, ya a comienzo del ciclo lectivo, surgían nuevas ideas para proseguir con el proyecto y cada entrega, permitió a los chicos ir creciendo desde esa experiencia de vida, no era sólo pedir juguetes, ropas o alimentos, muchos entregaron lo que tenían en sus propias casas, juguetes que tal vez eran guardados por el significado afectivo que tenían, y comprendieron la felicidad de poder dar, ofrecer.

"A mí me llena el alma ver que los alumnos vean y valoren lo que tienen, algunas veces se sienten mal porque no tienen algo nuevo, hay muchos que tienen menos y podemos hacer algo por ellos y en eso también se encuentra la felicidad. Siempre les repito la frase de la madre Teresa de Calcuta, no siempre podemos hacer grandes cosas pero sí podemos hacer cosas pequeñas con gran amor", dijo la docente, al tiempo de agradecer a toda la comunidad educativa que consustanciada con el proyecto también brinda su apoyo. "Este año incorporé a los profesores Verónica Carrasco de Artes visuales y Educación artística y Mora Rojas de Tecnología y desde su área hicieron trabajar con el armado de adornos relacionados con la Navidad. Agradezco a la preceptora Betina Giacoppo y a Fabio Bazzi, que donaron el televisor que se entregó en la sala de Pediatría".

Testimonios de los alumnos

Fueron muchos los testimonios de los adolescentes que vivieron la experiencia del compartir, de ayudar al que necesita, de ser la mano que se extiende para dar y todos coincidieron en expresar que anhelan continuar con el proyecto, porque les permite crecer y ver la vida de otra manera, no quejarse por algo que no pueden comprar, sino ver y valorar lo que sus padres les ofrecen pensando en la necesidad que tienen algunas familias.

"Para mí fue una experiencia muy linda poder ayudar a los niños y a las familias, para que todos podamos pasar una Navidad muy bonita. Mi mensaje va para la comunidad, que aprendamos a ayudar entre todos, que seamos capaces de donar nuestro tiempo, de aportar nuestro granito de arena, porque todos merecemos una Navidad especial. Fue una experiencia que me gustaría repetirla todos los años, porque me llenó el corazón de felicidad", sostuvo con emoción una de las alumnas que trabajó este año en el mencionado proyecto.

"Para mí todo esto fue una experiencia increíble, la verdad que volvería a hacerlo, porque es bueno poder ayudar a los demás sabiendo que familias pasan por un mal momento, están en una etapa difícil y poder compartirles lo que uno tiene está muy bueno. Cuando fuimos a entregar los regalos con mi profe, me llenó de felicidad, pero al mismo tiempo fue doloroso ver como algunos chicos iban a pedir con un recipiente la comida, ver como una mamá estaba con su bebé en el comedor. Fue doloroso, pero al mismo tiempo me sentía bien al saber que le estábamos brindando algo, ya sea un juguete o alimentos que necesitan y poder ver que con poco se sienten felices. Haber ayudado me hizo sentir muy bien", dijo otra de alumna con lágrimas en los ojos.