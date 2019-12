Creer en la niñez cuando dice ser abusada por los progenitores

El abuso sexual en la infancia es un tema preocupante que involucra en un alto índice al mismo padre de la víctima como el abusador, ante estos casos es sumamente importante creer en la palabra de la niñez y que la Justicia actúe de manera ágil descreyendo de lo que se denomina Síndrome de Alienación Parental que en realidad no existe.

En el 75% de los casos el agresor es un familiar, de los que el 40% es el padre según la página oficial del Gobierno.

Así lo indicó Liliana Hendel, periodista y psicóloga, que la semana pasada estuvo en Jujuy para dictar un módulo en la Diplomatura Universitaria de Violencia de Género, Derechos y Movimiento de Mujeres de la Unju.

"El Síndrome de Alienación Parental no existe, y es un esquema que usaron jueces que durante año avalaron la emoción violenta para justificar el accionar de un hombre que mató a una mujer. Ahora lo que hacen es decir que existe un síndrome que hace que las mujeres despechadas, malas o ambiciosas, lo que hacemos es convencer a nuestros hijos o hijas de hechos que nunca sucedieron", mencionó Hendel, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

En relación a eso, Mariana Vargas, abogada especializada en casos de abusos sexuales y violencia de género e integrante del Movimiento de Mujeres en Jujuy, comentó que "el problema es que estas concepciones deciden que la voz de esas pequeñas y pequeños no tiene ningún valor, salvo para diagnosticar la conflictividad entre el padre y la madre. He visto y veo situaciones de mucho dolor, donde la única esperanza de resguardo parece ser el tiempo, que envalentone a pequeñas y pequeños, y que se hagan oír a pesar de toda la maquinaria judicial que se despliega contra sus deseos, desoyendo sus miedos y su reclamo de protección".

"He hablado algunas veces directamente con esos niños, que me pidieron expresamente que los ayude, que pueda hacer valer su voz. Cuando los escucho no puedo creer que el sistema judicial no lo haga. Últimamente, cuando ya no pueden sostener la supuesta inoculación de la madre hablan de la ‘manipulación’ de la propia criatura respecto de sus progenitores. El punto en común es que la palabra de esa criatura no puede tener valor", añadió.

Voces que no son escuchadas

Con respecto a Jujuy en el ámbito penal, "las consecuencias de negar la violencia machista y la aniquilación de la voz de los niños y niñas, son causas penales que no avanzan contra progenitores denunciados: la impunidad. Y en los Tribunales de Familia, el resultado son revinculaciones forzosas, amenazas de reversión de cuidado parental, donde las madres protectoras tienen que medir hasta dónde pueden proteger a sus hijas e hijos. Porque el Estado no protege, sino que expone a las criaturas a más daño", aseguró.

Asimismo, sostuvo que "nunca pensé que iba a conocer historias donde mi mayor deseo es que un niño o una niña crezcan, para que puedan poner ya grandes en palabras las razones que cuando criaturas sólo expresan a veces con llanto, a veces con palabras, con sintomatologías que se ven dentro de la escuela, con dibujos. El problema es que cuando crecen, ya es tarde. Sin que el Estado ni el mundo adulto haya podido resguardar a esas infancias del daño que la violencia machista les ocasiona. Tenemos que cambiar los paradigmas con los que nos movemos todas y todos en el Derecho de Familia".

Delitos que no deben naturalizarse

Hay un sistema que es el patriarcal que, “junto con el capitalismo, entre otras cosas, se apropia del cuerpo de las mujeres. Necesita tener a las mujeres disciplinadas y obedientes, y por eso a lo largo de la historia, las violaciones a las mujeres y a la infancia no fueron consideradas delitos y se naturalizaron. Se dice que siempre fue así, el poder de los blancos sobre los negros, o de los dueños de estancias sobre las morochitas”, explicó Liliana Hendel.

En ese sentido comentó que “para que esto se naturalice lo que hay que hacer es sentir que hay alguien que tiene poder y alguien que no lo tiene, y considerar que eso es normal. Con los feminismos, sobre todo en los últimos 20 años, se empieza a decir que eso no es normal y que no está bueno que haya alguien que tenga poder sobre otra persona, y que esa persona no tenga derechos”.

Los feminismos avanzaron primero “sobre los derechos de las mujeres y la punta del iceberg son los cadáveres, los feminicidios. Empezamos a mirar porque los varones pueden matar a una mujer que en algún momento dijeron que amaban y no tener el castigo correspondiente para el sistema judicial. En una época había más castigo si robabas un coche que si matabas a una mujer. Y se justificaba que el hombre había tenido una emoción violenta y por eso había matado, porque ella lo dejó o se enamoró de otro. Entonces la Justicia lo perdonaba”, afirmó. Además, señaló que “los feminismos avanzaron y una vez visibilizado ese problema enorme, se avanza sobre otros ataques a las mujeres en su condición de madre. Lo que más puede dolerles, después de matarlas, es que ataquen, maten o violen a sus hijos o hijas”. “Hay dos grandes responsables, uno es el sistema educativo que se resiste a implementar la ESI, y el sistema judicial que garantiza la impunidad de los violentos”, finalizó.