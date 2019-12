Causa estafa: Los efectivos puestos a disponibilidad

El secretario de Seguridad de la provincia Guillermo Tejerina aseguró que en contra de los policías que delinquen se debe actuar "con la mayor energía".

"Están todos los instrumentos administrativos y vamos a exigirles a Jefatura de Policía que adopte todas los medidas procesales necesarias para con ellos, si han sido imputados y existe una carátula judicial inmediatamente van a ser puesto en situación pasiva, en situación de disponibilidad si así correspondiera porque evidentemente deben de haber existido elemento probatorio suficiente que los incrimina en esta figura de "fraude a la administración pública", expresó el funcionario en diálogo con El Tribuno de Ju juy.

Tejerina afirmó que "desde la Secretaría se impulsó la investigación que estuvo a cargo de Asuntos Internos ni bien se tomo conocimiento de esta situación".

El funcionario provincia remarcó que "la denuncia realizada desde la Secretaría deviene en la imputación de los siete efectivos por decisión de la Justicia". Guillermo Tejerina remarcó que "en todo momento estuvimos a disposición de la Justicia, ya que pusimos todo lo que hay que poner cuando se producen o se sospecha que se han producido ilícitos dentro de la institución policial".

Asimismo hizo notar que frente a este tipo de irregularidades desde la Secretaría a su cargo se ordenó a la Dirección de Finanzas, que coordina las tareas de fiscalización junto con la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia, que se ajusten los controles y se preste especial atención en lo referente al registro en lo que respecta al expendio del combustible y manejo de los recursos, por directiva y por una modalidad instalada dentro del Ministerio de Seguridad que es tener un cuidadoso orden con todo el dinero que se maneja y que se debe rendir al Tribunal de Cuentas de la Provincia, que es el órgano que controla el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y los organismos del Estado.

Cabe recordar que el pasado lunes el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos, Diego Funes imputó por "fraude a la Administración Pública" a siete policías sospechados de negociar vales de combustibles por una cifra millonaria, que de acuerdo a fuentes cercanas a la investigación rondaría los tres millones cien mil pesos en una de las estaciones de servicio autorizadas para proveer de combustibles a los móviles de la Policía de la provincia en sólo un trimestre.

El jefe del área de Logística informó de las irregularidades

El recientemente designado jefe de Policía de la provincia Juan Segovia en diálogo con El Tribuno de Jujuy respaldó la gestión del Director de Logística de la fuerza..

“El jefe de Logística a través de las oficinas con las que cuenta es quien detecta la situación y es quien informó de esta situación en particular para que se adopten las medidas”, afirmó el jefe policial al ser consultado de la responsabilidad que pudo tener el responsable del área.

Juan Segovia agregó que “se ha trabajado con el control correspondiente y de esa manera la gente que tiene a su cargo supervisar el expendio de combustible, pudo determinar que existían irregularidades que de inmediato ellos mismos se encargaron de hacer conocer a la superioridad y de esa manera realizar la correspondiente denuncias y hoy deberá ser la justicia la que determine que grado de responsabilidad le cabe a cada uno de los imputados”.

“Nosotros estamos trabajando en relación a este hecho con la intención de que no se repita -agrega- en forma conjunta con el Departamento Logística para que se realicen siempre los controles pertinentes ya de esa manera es que se pudo detectar estas maniobras irregulares” señala el jefe.

Segovia también manifestó que “los controles fueron los que permitieron que se pueda descubrir estas maniobras en las que se ven involucrados siete efectivos de la institución, a la vez que se busca determinar cuál es la figura delictiva que corresponde y de hecho el caso ya está en manos de la Justicia”.

El comisario Segovia agregó que “los efectivos que se vieron involucrados en esta cuestión fueron separados de sus cargos y dentro del marco administrativo de la institución se realizaron los sumarios administrativos correspondientes a los efectos que se pueda cumplir dentro de la institución las investigaciones que correspondan evitando de esa manera que se puedan entorpecer las mismas”.

Consultado sobre si existen sospechas de que en este caso habrían otros efectivos involucrados Segovia indicó que “por el momento la justicia realizó una investigación que comprometió la participación de siete efectivos que debían cumplir una determinada función, ahora todo lo tiene la Justicia”.

Imputados en la Fiscalía

En la jornada de ayer y tal como estaba previsto se presentaron en la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos dos de los siete imputados por maniobras ilícitas con la compra de combustible.

De acuerdo a la información brindada por fuentes judiciales los uniformados que concurrieron lo hicieron acompañados por un representante legal y se abstuvieron de prestar declaración.

Hoy deberán presentarse los restantes imputados, aunque de acuerdo a la información recogida por El Tribuno de Jujuy en un especialista en fuerzas de seguridad, es poco probable que declaren, al menos no en esta instancia.

Los siete efectivos denominados “expendedores” deberán responder a la Justicia como es que el empleado de la estación de servicio recibía, cuando ellos no estaban en el lugar de trabajo vales de combustibles que no respondían a la numeración del talonario que tenían en su poder.

Resulta sumamente extraño que los poseedores de esos vales en muchas oportunidades procedieron a cargar combustible que no coincidía con el que estaba señalado en el vale.

Entre otras de las anormalidades es que sin figurar en el libro de registro provisto por el Departamento de Finanzas.

La fiscalía estableció que los acusados autorizaban cargas de combustibles para obtener beneficios económicos personales.