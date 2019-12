Profesionales llamaron a moderar su consumo y limitarlo a situaciones en las que haya una real demanda de estimulacióAclaran que no es una bebida hidratante y por sus altosniveles de cafeína y azucar es nociva su combinación con alcohol.

Aconsejan no consumir más de una lata de bebida energizante

Si bien existen en el mercado hace casi 25 años, solo hace unos años atrás comenzó a popularizarse en el país el consumo de bebidas energizantes, un producto que originalmente fue pensado para aquellas personas que requieran, en ocasiones, adquirir un nivel de energía superior al habitual, pero que sin embargo, no tardó en masificarse especialmente entre los adolescentes y jóvenes, quienes utilizan estos estimulantes ya sea por moda o por diversión e incluso en combinación con bebidas alcohólicas. Lo cierto es que la mayoría desconoce la composición química de estos energizantes y por ende los efectos reales que provocan al ingerirlos.

Una lata de 500 ml de energizante puede contener hasta 169 mg de cafeína, lo que equivale a cerca de 2 tazas y media de café.

Las bebidas energizantes son bebidas sin alcohol, que contienen sustancias estimulantes como taurina, glucuronolactona, cafeína, inositol y carnitina acompañados de hidratos de carbono (especialmente grandes cantidades de azúcar), vitaminas y/o minerales y otros ingredientes, que representan un importante suministro de energía, por lo tanto deben ser consumidos con moderación y en ocasiones que realmente ameriten su uso.

Así lo explicó Miguel Ángel Pieroni (MN 109474-MP 3463), médico especialista en neurología quien se refirió a los límites que deben existir en torno al consumo de energizantes como así también los efectos que produce a nivel neurológico. "Lo que hacen estas bebidas es estimular el sistema nervioso generando una sensación de mayor energía o lucidez, es por eso que no es recomendable consumirlo en altas cantidades. Además, debería evitarse el uso en adolescente ya que es una edad en la que el cerebro tiene un período de maduración que hay que respetar", explicó el médico.

Con respecto a la cantidad que puede consumirse, es necesario respetar la ingesta diaria que aparece en los rótulos del producto, pues esta se estableció en base a la cantidad de vitaminas que posee el producto y a la cantidad máxima de cafeína admitida. Igualmente recomendó un uso moderado de estos productos, como máximo 1 al día y aclaró que hay personas que no deben consumirlos, entre ellos quienes sufren problemas cardíacos o de presión arterial alta, diabéticos, niños y mujeres embarazadas o en etapa de lactancia. "En general estas bebidas contienen distintos niveles de cafeína, taurina y demás estimulantes suaves que no revisten mayores riesgos, siempre y cuando no haya un exceso en la ingesta. Hay que evitar que se convierta en un hábito, porque a medida que se frecuenta su uso, hay cierta resistencia en el cuerpo de modo que pierde efecto con el tiempo, además contiene grandes cantidades de azúcar lo cual también es contraproducente", dijo.

Evitar las mezclas con alcohol

El consumo de energizantes se popularizó entre los jóvenes en combinación con bebidas alcohólicas, lo cual no es recomendable por cuanto implica ciertos riesgos para la salud. Pieroni explicó que "las bebidas alcohólicas son depresoras del sistema nervioso pero a la vez desinhibitorias y sumado al efecto estimulante de estas bebidas, potencian el resultado de euforia; además esta es la puerta de acceso a otras sustancias adictivas" dijo, en tanto que es sabido que la combinación de ambas genera alteraciones cardíacas.