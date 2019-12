Actividades del Adviento y Nochebuena

Continuando con las actividades que se vienen desarrollando con motivo del Adviento en el Santuario de la Virgen del Rosario, Río Blanco y Paypaya, y habiendo culminado ayer la novena que se rezó frente a la imagen réplica de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, se desarrollará la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, que tendrá lugar hoy con las misas de las 8 de la mañana para los peregrinos, a las 11 de la familia y las 19.30 para los jóvenes y la familia. Para culminar las honras a la Inmaculada Concepción de María, se unirá con la celebración del segundo domingo de Adviento.

En ese sentido, el presbítero Héctor Barrera, director del Santuario de la Virgen Patrona de la provincia, anunció que hoy durante la misa se llevará a cabo la bendición de los pesebres que tradicionalmente se arman en las casas. Mañana lunes 9 a las 19.30 se realizará la misa a San Juan Diego del que también el Santuario tiene una réplica traída de México. Al respecto detalló que "San Juan Diego es el primer aborigen latinoamericano canonizado" acotando que "el segundo, ojalá que sea el Negro Manuel que encontró a la Virgen de Luján y que también está en proceso de beatificación".

Destacó que el próximo jueves 12 es la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe por lo cual a las 19.30 tendrá lugar una celebración, frente a la réplica que también junto a la de San Juan Diego tienen entronizada en el Santuario. Del mismo modo, recordó que el domingo 15 del corriente, solamente se hará la bendición de la imagen del Niño Jesús, para ponerlo ese día en el pesebre, ya que desde el 16 al 23 será la novena del Niño Dios que nos prepara para la Navidad todos los días a las 19 horas en el Santuario con posterior misa a las 19.30, excepto el martes 24. "Ese día, el último día de la novena del pesebre que nos prepara para la Noche Buena de la natividad del Niño Dios, la solemne misa llamada tradicionalmente Misa del Gallo, será a las 21.30".

Subrayó que "luego de celebrada la misa, como se hace todos los años en el Santuario, se invita a todas las familias a compartir la cena de Nochebuena a la canasta, pero no sólo pensando en uno, sino en los que no tienen pan dulce, sidra o la alegría del encuentro del brindis, porque en el Santuario, la cena de Navidad y de Pascua de Resurrección es abierta a todos, pensando en aquellos que no tienen ganas de enfiestarse, porque no tienen, o porque han perdido un ser querido, o porque están tristes o amargados, o porque no tienen trabajo. Entonces, para nosotros la Navidad es la Palabra de Dios que se hace Vida".

En este marco de celebración, el presbítero Héctor Barrera dejó este mensaje de Adviento diciendo: "Abran los corazones para que Jesús entre, para que Jesús reine y que como nos pidió nuestro padre obispo Daniel Fernández al comenzar el año centenario, el Año Jubilar de la coronación de la Virgen del Rosario, no nos olvidemos que con el pesebre de la Navidad, nos hemos comprometido a que, en cada familia sea un santuario, y en cada corazón, María de Río Blanco tenga un trono".

Entronizan a San Peregrino

El padre Barrera recordó que el primer domingo de Adviento, 1 de diciembre, fue entronizado en el Santuario, el cuadro de San Peregrino que fue traído desde su Santuario en Forlí en el Norte de Italia, porque “todos los miércoles en Río Blanco a las 19.30 hacemos la misa con oración y bendición a los enfermos. De allí hemos detectado lo que hoy es un gran flagelo que es el cáncer. Entonces, San Peregrino es el protector, el intercesor de los enfermos del cáncer, de úlceras y de las enfermedades incurables. Por eso lo hemos entronizado, porque no sólo se inició el nuevo tiempo litúrgico con el Adviento que es como el año nuevo en la liturgia, que se adelanta al año calendario que para la gente que es el primero de enero, Año Nuevo.

Por lo cual para la liturgia el Año Nuevo es el Adviento y este es una preparación inmediata para celebrar cada año, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, llamado las Pascuas navideñas. San Peregrino era un sacerdote de la Congregación Siervos de María de mediados del siglo XIII, que después de ser curado de un cáncer en su pierna derecha a la que iban a apuntar, porque ya estaba decidida la operación.

Cuenta la historia -real por supuesto-, que ya habían preparado la cirugía, esa noche previa él tiene la experiencia de que Jesús se baja de la cruz, lo toca y lo sana de la pierna. Y cuando lo llevan al hospital para amputarlo, no tiene nada, así que desde ahí, él se dedica enteramente desde su ministerio a dar testimonio y su opción, es la que hoy tiene un poco la Iglesia, la de los pobres y los enfermos. Por eso es muy invocado, y ahora llegó la imagen a Jujuy porque hay un movimiento muy fuerte en Buenos Aires producido por un grupo de laicos con sacerdotes, que están llevando la devoción a todas partes, por lo que ya son 27 Diócesis del país que han recibido la entronización de San Peregrino. Esto, porque últimamente la ciencia del arte de curar, detectan que muchos cánceres los recibimos de afuera, del medio ambiente, de la contaminación que tienen los alimentos que ingerimos que son los que producen el cáncer.

Ese es el motivo por el cual entronizamos a San Peregrino cuya celebración será el día uno de cada mes y consiste en que después de la misa, se expone en el Santísimo Sacramento y se hacen las bendiciones con Jesús en la Custodia. Así que se realizará todos los primeros de mes en el Santuario y será como en la misa de los enfermos que llevan fotografías, agua bendita, el Rosario, la Cruz o algún objeto para los enfermos que no pueden ir, y que están internados en clínicas, sanatorios y hospitales. Toda esta cuestión de espiritualidad, es precisamente para llevar al enfermo al camino de la conversión, sobre todo sacramental, ya que los dos sacramentos de curación como dice el Catecismo de la Iglesia católica, son la unión de los enfermos y la reconciliación (confesión sacramental)”.