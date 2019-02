"El asesino de mi sobrina es un despiadado"

Se van a cumplir 30 meses del femicidio de Yanina Gira, joven oriunda de la localidad de Fraile Pintado, que fue asesinada en un hotel de San Pedro de Jujuy y su asesino todavía continúa prófugo de la Justicia.

"Lo que sabemos es que el asesino de Yanina está en Bolivia, muchas personas que conocemos en ese país lo vieron, se llama David Vega y no entiendo por qué motivo el fiscal que lleva adelante la causa no solicita su detención", le dijo a nuestro diario Angélica Robles, tía de Gira.

El femicidio de la joven fraileña que conmocionó a esa comunidad tiene un trasfondo aún más terrible, donde los familiares coinciden en que el perfil de Vega es de un "psicópata", un "despiadado".

"Yanina arrendaba unas hectáreas junto a David Vega donde plantaban tomates en sociedad. Con eso se pudieron comprar las cosas y empezaron a convivir. Su hermana Roxana les cedió una habitación y fueron los testigos directos de los malos tratos que recibía la joven asesinada", contó Robles.

Gira finalmente decidió poner fin a la violenta relación con Vega y allí empezaron los problemas.

"Donde la veía la agarraba a las patadas, ella iba hasta "La Bajada" donde plantaba los tomates y Vega la molía a golpes. La mayoría de las personas que viven en ese lugar pertenecen a la comunidad boliviana, y ellos veían como David Vega le pegaba con palo, la arrastraba de los pelos y jamás intervinieron. Todo esto nos enteramos después que este "despiadado" la mató", dijo entre lágrimas la tía de Yanina Gira.

La joven aterrorizada de los ataques de su ex y al no encontrar ninguna respuesta en las denuncias que realizó en su contra, decidió irse a trabajar a la provincia de Mendoza, donde estuvo alrededor de una año.

"Mi sobrina se puso de novia con un muchacho de acá que estaba trabajando en Mendoza y cuando David Vega se enteró, se volvió loco. No sé cómo hizo para consueguir su número de teléfono y le dijo que si no se volvía a Jujuy, iba a matar a su sobrina, la hija de una de sus hermanas", dijo Robles.

Yanina Gira "volvió a Jujuy junto a su novio, pero David Vega nunca la dejó en paz".

"Nos queda esa duda, cómo mi sobrina accedió a encontrarse con Vega en San Pedro. Él le reclamaba una supuesta deuda monetaria, que eran todas mentiras. Ella era una chica muy trabajadora y no le debía nada a nadie", dijo su tía.

"El hombre este es un "psicópata", planificó dónde y cómo matar a mi sobrina, abusó de ella y la mató, estando de tres meses de embarazo y con ayuda de sus padres y sus familiares huyó primero a Saravia, en Salta y después se fue a Bolivia, donde también tiene muchos familiares. Yo creo que no quieren investigar, no puede ser que se estén por cumplir dos años y medio de la muerte de mi sobrina y todavía no lo hayan atrapado al asesino", dijo Robles.

“A veces pienso que no quieren investigar”

YANINA GIRA / JOVEN ASESINADA POR SU EXPAREJA.

“Todos sabemos que los padres de David Vega saben perfectamente donde está, sabemos que se comunican entre sí y les mandan plata. Pero parece que todos sabemos, menos el fiscal. A veces pienso que no quieren investigar. Algo tan simple que resulta para nosotros es pedir el secuestro de los teléfonos de los padres y localizan al momento al hombre este, estamos devastados con todo esto, queremos justicia por mi sobrina”, dijo exaltada Angélica Robles a nuestro diario.

David Mario Vega es un joven oriundo de Bolivia y junto a sus padres y hermanos desde hace mucho tiempo viven en la localidad de Fraile Pintado. Según contaron los familiares de Yanina Gira, el joven era una persona que hablaba muy poco y delante de otras personas se mostraba “callado y sumiso”.

“Pero cuando se quedaba solo con mi sobrina le pegaba con lo que tenía a mano, la vivía amenazando que la iba a matar y nunca lo iban a encontrar, y parece que tenía razón”, dijo la mujer.

Gira apareció estrangulada en una habitación de un motel en la ciudad de San Pedro de Jujuy, luego de haber sido abusada y golpeada ferozmente en distintas partes de su cuerpo. De la investigación se desprendió que el principal sospechoso de haber cometido el crimen es su expareja que desde el 22 de julio del 2016 permanece prófugo.

El expediente judicial que investiga esta causa está en la fiscalía de Josá Alfredo Blanco del Centro Judicial de San Pedro.

En esta semana, los familiares de de Yanina Gira pedirán reunirse con el fiscal para tomar conocimiento si hubo algún tipo de avance en esta causa. Y no descartan convocar a una nueva marcha para el mes que viene, solicitando que el autor del crimen sea detenido.