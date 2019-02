Con medidas que buscan favorecer a las pymes, Macri sostuvo que es "momento de poner foco en el crecimiento"

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que "después de las turbulencias" que enfrentó la Argentina en 2018, "llegó el momento de poner el foco en el crecimiento" y, con este objetivo, anunció un aumento en el mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales.

"Después de las turbulencias que hemos enfrentado juntos el año pasado, hoy es el momento de volver a poner el foco en el desafío del crecimiento, las exportaciones y la competitividad", dijo el presidente Macri en una conferencia de prensa que brindó hoy en Casa Rosada.

Con estas palabras, y ante un auditorio integrado por gobernadores provinciales y dirigentes de entidades empresariales e industriales, el mandatario anunció lo que calificó como "el primer paso de una nueva agenda productiva" en la que va a trabajar el gobierno durante 2019, que es "el aumento del mínimo no imponible sobre las cargas patronales de los trabajadores de las economías regionales".

Para graficar el alcance de esta medida, el Jefe de Estado precisó que "ningún empleador va a pagar impuestos al trabajo por empleados que cobren hasta 17.500 pesos" y agregó que las cargas por quienes superen ese monto serán "solo por la diferencia".

Macri hizo el anuncio ante un auditorio que contó con la presencia de varios gobernadores, como el de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chaco, Domingo Peppo; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, entre otros.

También estuvieron presentes ministros del Gabinete nacional y representantes de cámaras empresariales e industriales, como la Copal, la Federación Agraria Argentina y la CAME.

"Estamos acá para compartir una noticia que es realmente alentadora, especialmente para las economías regionales, que son corazón de muchas ciudades y pueblos" del interior del país, dijo el jefe de Estado antes de hacer el anuncio, en el Salón Blanco.

Apuntó que "casi la mitad de las empresas vinculadas a las economías regionales son pymes y tienen menos de 50 trabajadores".

Reconoció que las pymes "tienen la vocación de tomar más trabajadores" pero para ello "enfrentan obstáculos", como los impuestos al trabajo que hacen "muy costoso tomar gente", y explicó que en ese sentido va la decisión que tomó junto al ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, para "aliviarles esta carga".

Según dijo el presidente, la medida anunciada hoy "mejorará la situación de 200.000 trabajadores en todo el país y 19.500 empresas", ya que van a "tener un incentivo para dar más empleo" en tanto que "más trabajadores" tendrán la posibilidad de "pasar de la informalidad a la formalidad laboral".

El jefe de Estado recordó que hace dos años se había aprobado una medida escolonada para bajar año a año el costo por empleado, pero dijo que llegaba hasta el 2022 y las empresas tenían que "esperar mucho".

"Lo que estamos haciendo ahora es adelantar ese beneficio para que trabajadores y empresas no tengan que esperar más tiempo", dijo, y recordó que el año pasado, junto con el ministro Sica, decidieron dar este beneficio a industrias como las del "calzado, textil, marroquinería y cuero", para dar un alivio a estos sectores y que puedan "atravesar mejor las dificultades".

El de hoy, dijo Macri, "es un paso más para que empleados y empleadores puedan enfocarse en el trabajo y puedan desarrollarse sin tener que preocuparse por las cargas impositivas que su trabajo genera".

El Presidente atribuyó la medida "al diálogo" que mantuvo el gobierno "con las cámaras que representan a los productores e industrias de todo el país".

"Es un paso más para seguir normalizando la Argentina, para seguir construyendo un Estado que promueve el trabajo de calidad y no que le pone trabas con impuestos y cargas", enfatizó el mandatario, que mañana inicia una gira que lo llevará a India, Vietnam y Arabia Saudita.

"Voy a buscar mas posibilidades de trabajo y crecimiento para todos y me acompañan más de 120 empresas, muchas de las cuales representan a nuestras economías regionales, y la gran la mayoría son pymes", dijo.

"Sé del esfuerzo que están haciendo, y este gobierno las acompaña y, cada vez más, cree que su crecimiento es nuestro crecimiento", concluyó.