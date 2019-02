Robles dijo que "es muy duro pero no es imposible zafar"

A Zapla lo condena la ilusión. Y así lo ratificó el defensor "merengue", Sebastián Robles, que en su diálogo con El Tribuno de Jujuy asumió el duro momento que atraviesan en la reválida del Federal A desde los resultados, sumó 1 punto de 9, pero además sueña con los ojos abiertos en poder salvarse del descenso al Torneo Regional Federal Amateur

El tucumano Nelson Bejas será el juez del encuentro donde Zapla recibirá a Juventud, el lunes a las 21, junto a Salado Paz y Argañaraz.

"Matemáticamente hay esperanzas pero tenemos que enfocarnos en darnos un triunfo por el trabajo duro que venimos haciendo con los chicos y lamentablemente no se nos han dado los resultados en estos 3 partidos jugados", agregando "uno cuando juega siempre quiere ganar y solamente tenemos que tener la mente puesta en nosotros y nadie más", empezó declarando el platense que se inició en Aldosivi.

Robles llegó como uno de los refuerzo a Palpalá tras su pasó por Deportivo Madryn y con el aval del entrenador Roberto Saucedo se transformó en una de las alternativas dentro de la zaga de centrales y el último encuentro, cayó en Misiones 1 a 0 con Crucero del Norte, lo hizo como lateral por derecha.

"Obviamente que no me imaginaba estar en este presente con Zapla, sé bien que es muy duro pero no es imposible zafar, más sabiendo que jugamos contra 14 jugadores y no con 11 más de una vez, si analizan cada partido de las ternas que nos han tocado solos se darán cuenta, pero tenemos que mirar para adelante y voltear al que se nos presente", acotando que "la mente es la computadora del cuerpo, lo que la mente dice el cuerpo lo debe hacer, es la herramienta principal que tiene que estar limpia, con sueños para poder lograr los objetivos y crecer en lo grupal y en lo personal", expresó.

El zaguero de Zapla detalló su experiencia desde su llegada aclarando, "sinceramente no tengo noción de lo que pasaron anteriormente en la etapa de clasificación, si sé por los comentarios de los chicos que no se les abría el arco y lo pagaban caro a cada partido. De todas formas esta realidad es dura para todos no solamente para el cuerpo técnico porque es obvio que no esperábamos estar en la zona donde nos encontramos pero quedan 5 finales sin margen de error", señaló.

En el tramo final fue autocrítico y explicó, "yo creo que partido a partido hemos achicado margen de errores, vamos a llamarla "mala suerte" que un error nuestro ha dado en la red del arco nuestro y del lado del enfrente buscando los caminos de todas las formas y no pudimos llegar a la red pero hemos hecho muy buen partido de local con San Martín y recientemente en Misiones aunque los resultados no fueron los esperados", finalizó.

Sin embargo, los números hablan por sí solos y sólo un milagro podría salvar al "merengue" en esta deplorable campaña porque en 19 partidos jugados (57 puntos disputados) en la temporada 2018-19 del Federal A sólo sumó 13 que hoy lo ubican penúltimo en el 35º lugar de los 36 participantes y último en la zona 4 de la reválida con 1 unidad.