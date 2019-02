Cardi B Celebra su histórico Premio Grammy con el primer nuevo sencillo de 2019

Cardi B, artista de Atlantic y ganadora del premio Grammy, anunció el lanzamiento de su primer tema de 2019. "Please Me", con Bruno Mars, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y servicios de reproducción en línea.

"Please Me", producido por Bruno Mars y The Stereotypes, llega apenas unos días después de que Cardi B recibiera el premio en la categoría "Best Rap Album" por su dos veces disco de platino "Invasion of privacy", haciendo historia como la primera artista solista en ganar esa prestigiosa categoría.

"Please Me" es la segunda colaboración entre los artistas ganadores de Grammy. La primera, por supuesto, es el exitoso tema tres veces ganador del disco de platino "Finesse (Remix),” cuyo video acumuló más de 545 millones de visitas desde su lanzamiento en enero de 2018.

La 61° entrega de los Premios Anuales Grammy se destacó por el impresionante desempeño de Cardi con su exitoso single certificado como platino por la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos. "Money" está disponible en las plataformas digitales y de descarga. El espectacular video que acompaña al single cuenta con más de 48 millones de visitas a través de YouTube.

Cardi se ha convertido rápidamente en una de las estrellas más destacadas de nuestros días, luego de ser protagonista de la portada de primavera de Harper’s Bazaar y de haber sido recientemente nombrada una de "Animadoras del año" de Entertainment Weekly. Actualmente se presenta junto a Steve Carrell y Lil Jon en el aclamado comercial "Super Than OK" de Pepsi.

Una serie de apariciones televisivas siguieron luego de la aparición de "Invasion of privacy".

Junto con su triunfo por el “Best Rap Album”, Cardi recibió una serie de otras nominaciones para los 61 Premios Grammy, que incluyen "Record of the Year" (por "I Like It"), " Album of the Year” (por "Invasion of privacy"), y "Best Rap Performance "(por "Be Careful").

Cardi recibió un premio adicional en la categoría de “Best Pop Duo/Group Performance”, por su papel en "Girls Like You (con la participación de Cardi B) de Maroon 5. Y además, tres premios en los American Music Awards de 2018, incluyendo "Favorite Artist - Rap/Hip-Hop," " Favorite Song - Soul / R & B " (por "Finesse" con Bruno Mars), y " Favorite Song - Rap / Hip-Hop" (por "Bodak Yellow”). Cardi se encuentra entre los artistas más galardonados del año y recientemente recibió 14 nominaciones para los próximos premios iHeartRadio Music Awards, que se celebrarán el 14 de marzo en Los Ángeles. Para obtener la lista completa de nominaciones y para el voto de la gente, los fans pueden visitar iHeartRadio.com/awards.

El álbum ganador "Invasion of privacy" obtuvo la certificación Oro de la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos. El álbum incluye una serie verdaderamente notable de singles que llegan a los primeros puestos de los charts, incluyendo dos clásicos #1 en el siete veces certificado de platino "Bodak Yellow" y el exitoso 5 veces certificado de platino , "I Like It", con Bad Bunny y JBalvin, así como el dos veces certificado de platino "Bartier Cardi" y el certificado de platino "Be Careful", "Ring (con la participación de Kehlani)" y "Drip (con la participación de Migos)". Además, todas las pistas restantes del LP han sido tremendamente exitosas, entre ellos "Get Up 10", "Bickenhead", "Best Life (con la participación de Chance the Rapper)", "She Bad", "Thru Your Phone" y "I Do (con la participación de SZA)".