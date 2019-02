"Hay una clínica en Chubut donde los médicos trabajan con sanación pránica"

¿Qué es la sanación pránica?

Sanación pránica es sanación por medio del prana. Prana es un término sánscrito, que es un antiguo dialecto, una lengua oriental hindú. Es sinónimo de energía como lo es el Chi y el Ki, en distintas culturas tienen distintos nombres y nosotros usamos el término prana como representante de energía vital.

Entonces, la sanación pránica es la sanación por medio de la energía. Trabaja en la remoción de energías que pueden estar ocasionando algún tipo de obstrucción o malestar, y se proyecta energía nueva o prana.

Por ejemplo, los traumas se van anclando en estos distintos tipos de energías. Si no se resuelve ese tipo de energía pasa a ser alimento de nuestras células, y es allí donde empieza a gestarse una dolencia física.

Pero la sanación pránica no está hecha sólo para sanar una dolencia, sino para aplicarla al día a día, ya sea en las relaciones laborales y familiares como un estilo de vida.

¿Quién es el creador de la técnica?

El creador de la técnica es Master Choa Kok Sui, nacido en Filipinas de familia china. Formado como ingeniero químico, tomó antiguos conocimientos de sanación y los llevó a la comprobación mediante las prácticas. Su formación científica le permitió hacer una combinación entre antiguos conocimientos esotéricos y de sanación y la comprobación mediante técnicas científicas. Le da un abordaje a la sanación desde la comprensión práctica. La energía es un algo, un elemento que se llama, dentro del cuerpo energético, bioplasma (bio- vida y plasma- el cuarto estado de la materia).

¿Qué es lo que puede llegar a curar la sanación pránica?

Todo es tratable, todo es energía. Todas las patologías tienen un orden energético. Hay dolencias que se pueden resolver de forma instantánea, otras que pueden llevar un período de tiempo y hay otras que puede que no sanen y que simplemente tengan una mejoría.

Están todos los factores dados se puede sanar o no, o bien mejorar. Sin embargo, no hay algo que no se pueda tratar desde la sanación pránica. Porque todo es tratable mediante la energía.

¿Patologías terminales?

Sí, desde dolencias físicas simples como una torcedura, dolor de cabeza, tortícolis o dolor de estómago, que generalmente se resuelven de forma inmediata, hasta enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, cáncer, etc. Pero llevan un protocolo de trabajo.

Lo que diferencia a la sanación pránica de otras técnicas son nuestros protocolos. Por ejemplo, se aborda una diabetes desde nuestro protocolo que indica paso por paso como proceder. De esa manera se tratan cada una de las dolencias. Particularmente nosotros trabajamos desde el diagnóstico clínico de la persona.

Tratándose de enfermedades como el cáncer. ¿Qué porcentaje de curaciones totales hay?

No puedo decir un porcentaje porque es una práctica global. No en todos los casos se puede dar la sanación al cien por ciento, pero ha habido casos de cáncer con remisiones totales, al igual que casos de artrosis y artritis, de glaucoma y de ceguera. Todo está documentado.

Y con los casos que no sanan al cien por ciento, ocurre que las personas mejoran su calidad de vida y recobran la capacidad de seguir su cotidianeidad de forma normal.

Hay casos de sanaciones que se llaman comúnmente "milagrosas", pero que tienen una explicación de ser, una explicación de por qué se da una sanación de ese tipo.

¿Y por qué se da?

Porque hay una serie acontecimientos y de procesos que se llevan a cabo a nivel energético, a nivel sanador y a nivel paciente que permiten generar una sanación completa. Hay ciertos factores que tienen que darse, no todas las personas se sanan, o no se sanan. Hay ciertos factores desde lo emocional de la persona y lo kármico que se tienen que dar. Tiene que haber un cambio del paciente que acompañe al tratamiento, es decir, la receptividad.

Que la persona esté receptiva a lo que el terapeuta le está indicando que debe hacer para cambiar su calidad de vida. Desde una alimentación apropiada, pensamientos apropiados, emociones, y tipo de vida a apropiados.

¿Cuáles son los casos más habituales por los que la gente recurre a la sanación pránica?

Más que lo físico tiene que ver con lo emocional, ataques de pánico, depresión, bipolaridad, adicciones. Hay muchas consultas sobre adicción a las pantallas en el caso de los adolescentes.

Pero se trata todo tipo de dolencias, físicas, emocionales, psicológicas y espirituales. Y desde lo físico lo que más se aborda son las dolencias relacionadas al sistema digestivo.

Porque el plexo solar es el centro de todas las emociones inferiores. El Plexo controla toda la parte digestiva. En entonces este chakra al llenarse de pensamientos y emociones negativas, terminan pasando esta energía a los órganos que controla generando una afección.

¿Cualquiera puede ser sanador pránico?

Si, cualquier persona mayor de 18 años y que esté psicológicamente estable y que curse en primer lugar el ciclo básico, el avanzado y el curso de psicoterapia.

Muchas personas no creen en estas técnicas, ¿mito o realidad?

La sanación pránica hoy en día se da en la Universidad de Rosario, como carrera de posgrado en la carrera de Medicina. Se dicta también en la Universidad de Buenos Aires (Uba) y en esa provincia también, a partir de la semana pasada, se dicta en el Instituto Alexander Fleming.

Entonces, se aplica la sanación pránica en los hospitales...

En la localidad de El Hoyo, de la provincia de Chubut, hay una clínica en la que los médicos trabajan con sanación pránica.

En Santa Fe está la psicopedagoga Fabiana Martino que está trabajando en la universidad de Rosario con los tres cursos: básico, avanzado y psicoterapia como posgrado de la carrera de Medicina, como medicina complementaria.

También en Chile hay una diplomatura y desde hace varios años hay un grupo de médicos y terapeutas que está trabajando con un psicólogo a cargo de la sanación pránica en este país.

¿Cuál es la recepción de la sanación pránica en Argentina?

Es algo bien inédito porque muchos países tienen los ojos puestos en Argentina por la forma en que ha crecido la sanación pránica.

Hace 9 años sólo se aplicaba esta técnica en Buenos Aires, Rosario y El Bolsón, sin embargo hoy está en todas las provincia del país siguiendo la visión del maestro que es "Un sanador pránico por familia", hecho que ya se ha logrado entre los que formamos parte de la sanación pránica.