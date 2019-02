Piden urgente reunión para fijar precio del tabaco

Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, se mostró preocupado por la falta de definición en el precio del tabaco, que afecta sobremanera a los productores jujeños.

Pascuttini destacó las gestiones que realizan autoridades locales ante Nación, para la realización de la reunión en Salta.

Aseguró que a Salta no le interesa llamar a una reunión para pactar este precio, "hecho que no solamente repudiamos sino también entendemos que no corresponde este destrato y esta falta de respeto hacia los productores jujeños", dijo.

Cabe apuntar que estas declaraciones se producen a pesar de las incesantes acciones y gestiones que el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Cámara del Tabaco vienen haciendo para que se realice la reunión por el precio, pero Salta todavía no la convoca aún.

Pascuttini consideró que este destrato se da porque la Cámara de Tabaco jujeña entiende que "el sistema no solamente de producción, de la distribución del FET y también de comercialización de Salta es diferente al de Jujuy, y están cómodos con eso, mientras que en Jujuy tenemos realmente serios problemas que los venimos advirtiendo".

Detalló que esa advertencia ya la habían hecho antes de la mitad del 2018, cuando se planteó el tema de los costos y tarifas, para ir previendo el precio. Y también "el tema de la apertura del acopio oportunamente, para evitar lo que sucedió y está sucediendo con los productores por la falta de precio".

"Allí también vemos que el productor también tiene un maltrato desde el punto de vista del patrón tipo, y las formas en que le reciben su tabaco que no es la adecuada, no es la que corresponde. Además de todos los problemas que tenemos que soportar, como lo son las cuestiones de la peste y la climática que afectó muy seriamente en las superficies y en las pérdidas de los kilos que teníamos que tener. Por lo tanto es un año difícil, complicado para el productor, para el sector y la actividad".

Reiteró que para la Cámara de Tabaco y los tabacaleros jujeños "es fundamental que la reunión por el precio se realice en forma urgente, porque eso, precisamente va a destrabar, que el productor tenga mejores ingresos, un mejor trato en los acopios, aunque ahora entramos en los días en que empiezan a aminorar los volúmenes, porque como dije, la producción no es la que esperábamos, no cubre las expectativas pero es lo que hay, y por eso es que debemos seguir adelante con lo que tenemos".

El presidente de la Cámara del Tabaco también se refirió a la suba del dólar, que los afecta en la adquisición de insumos tales como abonos y agroquímicos. "Vemos que también empieza a moverse el gas, la energía, el combustible porque todo está relacionado con el dólar", se lamentó.

En cuanto al precio del tabaco que se aspira, apuntó que "sigue siendo como dijimos el primer día y en la reunión del 13 de diciembre, que sea la misma cantidad de dólares que tuvimos respecto a la campaña anterior. Esto, para que no tengan variaciones, porque entendemos que no existe o no hubo modificaciones en cuanto a lo que hace a los precios internacionales, porque entendemos que los 2,78 dólares por kilo que hemos pedido es precisamente el precio justo y razonable que le corresponde tener al productor después de todos los esfuerzos y sacrificios que se hizo para producir. También, con todo lo que está pasando en los acopios, y sobre todo, para que pueda también pensar en cubrir todas sus obligaciones económicas, salir de la mejor manera posible con todos los pasivos que tiene y tratar de pensar también en la próxima campaña, en no quedarse, sino seguir produciendo, porque en esto, la Cámara del Tabaco tiene la inquebrantable determinación de que vamos a seguir produciendo en las mismas condiciones y en las mismas hectáreas que lo hicimos el año pasado. Sabemos que el productor en esto tiene un temor enorme de endeudarse más, pero entendemos que si no producimos es peor. Por lo tanto, existiendo demanda e interés en el tabaco de Jujuy de todos los compradores internacionales, para nosotros es fundamental continuar precisamente esta generación, esta rueda de producción, donde está el productor, está su familia pero también están los trabajadores y todos los que viven de una forma u otra, directa o indirectamente de la actividad tabacalera. También está el Estado provincial con ingresos que vienen, que se distribuyen y quedan en Jujuy. Si eso se cae, es un problema muy serio para todos, en lo económico, en lo social y productivo, y eso es lo que sabemos que debemos evitar. Por eso, ponemos los mayores esfuerzos, más que nunca, para poder seguir adelante, corrigiendo todos estos defectos que arruinan precisamente, el andar normal de una producción".

Más adelante, Pedro Pascuttini reflexionó acerca de los trabajadores del sector, entendiendo que "siempre en la actividad tabacalera, el rol fundamental es la toma de mano de obra intensiva. Es totalmente artesanal, y sobre todo con el modelo y el ejemplo que la actividad tabacalera con los convenios de corresponsabilidad, donde tenemos el 100% de los trabajadores registrados que puedan estar dentro de la finca o de un predio, con todos sus derechos en lo previsional, social y sindical".

Enfatizó al respecto que "ese es el peligro que tenemos, porque si esto no mejora y no se da en los términos que la Cámara del Tabaco viene sosteniendo, evidentemente todos esos trabajadores quedarán a la deriva, y es una preocupación enorme que tenemos. Es verdad que en lo económico, vemos que son necesarios los recursos para estar, pero también pensamos muy fuertemente en las familias de los trabajadores y en todo lo que hace a la actividad del tabaco".

El amarillamiento

En cuanto a lo que se proyecta para el presente año en esta coyuntura, Pascuttini reflexionó: "para nosotros, lo fundamental es pensar evidentemente en que hay cosas que ya pasaron, pero el futuro depende muchísimo de lo que hagamos hoy, y ese hoy para nosotros es esto, que se defina la fecha en que podamos sentarnos a determinar definitivamente el precio del tabaco. Con eso, tenemos que pasar a la segunda parte que es, precisamente, ver el estado de los productores como lo mencionara anteriormente. Es decir, lo económico y los pasivos que tiene impagos y que tienen que afrontar".

En ese contexto, agregó que también se debe tratar la peste del amarillamiento, "con un diagnóstico y un análisis que nos permita avizorar de cómo ir tratando de corregir, porque no es un tema que se pueda subsanar en una campaña o dos, y entendemos que esto debe ser progresivo para poder evitar ese tipo de peste que trae tan serios problemas a los productores que la padecen. Esto es así porque ese productor, al hacer toda la inversión en el campo, y todo lo que hace para poder producir, lo hace con toda una expectativa para poder venderlo. Cuando este tipo de siniestros invade al productor, éste no tiene producción y no tiene para vender nada, por lo tanto no tiene tampoco Fondo Especial del Tabaco y no tiene un seguro, es decir que queda a la deriva. Es un tema serio el cual estamos abordando con una comisión donde son parte todos, pero creo, debemos ser más ejecutivos. Les pedimos a los responsables que en esto tengamos determinación en estos treinta o cuarenta días, porque en ese momento, ya tenemos que ir pensando cómo se vuelve a semillar nuevamente los almácigos. Para eso el productor tiene que saber qué le va a deparar en la cuestión económica con la cuestión de esta peste, y además, saber que debemos tener un plan productivo para el 2019 que lo ayude a salir de esta situación. Es decir, por eso hemos vuelto a replantear la necesidad del destino de los recursos del 20% de los productores, del 20% de los recursos del Fondo Especial del Tabaco para que podamos tener un plan productivo que nos ayude a salir. Entendemos que no queda otra, primero salir de esta situación, segundo tener la planificación para el 2019 que abarque y sea integral en lo agronómico, en toda la actividad de plantación, en lo económico, en lo social y también en lo comercial. Esto, porque si bien estamos pensando en seguir produciendo, también tenemos que pensar que tenemos que tener los volúmenes asegurados, dónde, a qué acopio o quién nos va a comprar el tabaco que produzcamos. Siempre con ese pensamiento, siempre luchando, sin quedarse y yendo para adelante".