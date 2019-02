Con faltazo de Urtubey, se lanzó Alternativa Federal

En medio de las presiones para integrarse a un único frente opositor, Argentina Federal, el espacio del peronismo no kirchnerista, puso primera de cara a la campaña electoral con un acto de lanzamiento en Mar del Plata que tuvo al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en el centro de las miradas.

Pese a la persistencia del kirchnerismo para desalentar la dispersión opositora, Alternativa Federal sigue dando señales de autonomía, y fue el propio Massa el que puso paños fríos a la posibilidad de una confluencia al reclamar que Cristina Kirchner no sea candidata presidencial.

El exintendente de Tigre sostuvo que para derrotar a Cambiemos en las urnas la oposición precisa dirigentes que estén en condiciones de "ganar la segunda vuelta" al presidente Mauricio Macri.

"No sé que va a hacer la expresidenta. Hace 9 años que no hablo con ella y hace tres elecciones que en primarias y generales competimos en espacios distintos. Sí le quiero hablar al electorado de Unidad Ciudadana. No alcanza con pensar en candidatos de culto, no alcanza con la nostalgia", arrancó el exintendente de Tigre en el lanzamiento de Alternativa Federal en el complejo La Normandina, de Playa Grande.

"Para derrotar a Macri hay que construir una nueva mayoría, y esa nueva mayoría se construye con dirigentes que le ganen en la segunda vuelta a Macri y no que no pierdan en la segunda vuelta", completó ante cientos de militantes.

Con la ausencia de última hora del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien tuvo que volver de urgencia a su provincia a raíz de emergencias climáticas, la figura de Massa cobró mayor relieve, y estuvo acompañado por el senador Miguel Pichetto, otro de los que no se bajan de la grilla de candidatos presidenciales por Argentina Federal.

También estuvo el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, uno de los cuatro fundadores de Alternativa Federal, y sus pares Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Casas (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Tampoco estuvieron los gobernadores Domingo Peppo de Chaco y Gustavo Bordet de Entre Ríos, pero tuvieron la deferencia de enviar saludos a través de videos que se proyectaron durante el acto, ratificando que por el momento no sacarán los pies del plato.

En diálogo con la prensa, Massa dijo que "busca liderar" en Alternativa Federal pero valoró el trabajo conjunto con Urtubey, con Pichetto y los gobernadores para constituir la tercera vía que construya la alternativa al "fracaso" del presente macrista sin repetir la experiencias del pasado K.

"Vamos a derrotar la idea maniquea del Gobierno de creer que el único camino es este", sentenció.

Manzur rompe con Alternativa Federal

A través de una carta dirigida al PJ nacional, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, hizo público ayer su alejamiento de Alternativa Federal, reclamó “la unidad” con Cristina Kirchner y acusó a quienes insisten en prescindir de ella de “trabajar” para el presidente Mauricio Macri.

“Los que no quieren la unidad del peronismo trabajan para Macri”, sentenció en uno de los pasajes más fuertes de la misiva que le hizo llegar a todos los congresales del PJ.

El coqueteo reciente de Manzur con el kirchnerismo no era un secreto, y de hecho ya se sabía de antemano que no iba a ser de la partida en la cumbre de Alternativa Federal este lunes en Mar del Plata.

Sin embargo, el tucumano no dejaba de hacer guiños al PJ alternativo, espacio que lo tuvo como uno de sus más nítidos protagonistas hasta hace muy poco tiempo, al punto que fue el anfitrión del acto del peronismo no kirchnerista por el 17 de octubre.

Meses atrás, el exministro de Salud repetía la idea de que el kirchnerismo era cosa del “pasado” y que había que construir una propuesta superadora.

Sin embargo, su discurso cambió en las últimas semanas y, al parecer, al alto nivel de aceptación que tiene la exmandataria en Tucumán habría tenido que ver en ello, en medio de su proyecto reeleccionista.

“Hoy me doy cuenta del rol central que ocupa CFK cuando llama a la conformación de un gran frente opositor. Sin mezquindades, abre sus brazos a todos. Ella entiende la importancia de la unidad de nuestro espacio político”, aseguró.

Aprovechó también para un pase de facturas a su rival interno en el peronismo tucumano, su antecesor y actual senador José Alperovich, quien amenaza con competir en las elecciones por afuera del armado del PJ.

“En Tucumán los que no quieren la unidad, también trabajan para Cambiemos aunque pregonen otra cosa”, destacó.

“Yo seguiré llamando a la unidad y acompañando a los que, como Cristina, trabajan para unir al peronismo”.