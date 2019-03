Panaderías sienten fuerte baja de ventas en sus derivados

Los comerciantes vienen atravesando épocas difíciles y algunas panificadoras de la ciudad no están exentas de esta situación, dado a que viene sufriendo una disminución en las ventas. Si bien el último aumento del pan en la provincia se registró en septiembre del año pasado y fue del 20%, existen rumores por parte de los empleados y dueños de panaderías de que podría haber una suba del pan este mes, lo cual hasta el momento no fue confirmado por la Sindicato de Panaderos.

En septiembre de año pasado, panaderías de la provincia aplicaron una suba del 20% a sus productos. Fue el cuarto incremento del 2018.

De esta manera, algunos dueños de panaderías buscan estrategias para impulsar las ventas y evitar que caiga el consumo de pan y sus derivados y entienden que un incremento perjudicaría mucho más las ventas, mientras que otros opinan que para poder mantener su negocio rentable necesitan una suba urgente.

Otro factor que podría beneficiar a este rubro es el reinicio de la actividad tras el periodo de las vacaciones -donde disminuyó la venta- por lo que los comerciantes esperan que con el inicio de las clases repunte la actividad y haya mayor demanda, porque comienza a dinamizarse la economía, o por lo menos es lo que ellos esperan que suceda.

A esta situación complicada hay que sumarle la suba de impuestos, además que algunas panaderías tienen a su cargo entre 4 y 13 empleados, por lo que los trabajadores señalaron que es difícil sostener los sueldos y el pago del los servicios.

Por otro lado, últimamente se dieron cierre de numerosas casas comerciales en el centro de la ciudad, si bien no hay datos precisos sobre si han finalizado su servicio algunas panaderías, los comerciantes del rubro indicaron que esperan no llegar a ese punto y seguir sosteniendo el negocio.

Para conocer cómo fue el impacto de las ventas desde inicio de este año, El Tribuno de Jujuy realizó ayer un relevamiento en algunas panaderías de la zona céntrica y barrios para conocer en detalles el impacto de las ventas. La empleada de una panadería de la avenida Almirante Browm, Antonella Corrales, señaló que tras el incremento del 20% en el valor del pan, que se efectuó el año pasado, han bajado las ventas y siguieron aumentando los impuestos. "No hay un equilibrio porque no podemos cubrir los gastos de los servicios de luz y gas", señalaron. Asimismo el encargado del comercio, Aldo Armella, mencionó que las ventas han bajado un 10% "ahora que se retoma el ciclo lectivo esperamos y se acerca el frío, esperamos impulsar las ventas", dijo. A su vez aclaró que hasta el momento no han subido el valor del pan pero que hay rumores de que habría un incremento. "Hasta el momento, desde el Sindicato de Panaderos no nos han confirmado nada" dijo. En el barrio San Pedrito, el dueño de una panificadora, Cristian Lizarazo, expresó que en esta temporada es cuando más se pronuncia una baja en las ventas. "Por suerte hasta el momento no hubo una reducción del personal porque todavía podemos mantener el negocio. Durante el año, empiezan a tomar impulso las ventas de productos a las escuelas sino capaz que no podríamos mantener a los trece empleados", resaltó. En este sentido, el Lizarazo ahondó en que lo que afecta mayormente al rubro son los impuestos y servicios. "Calculo que pagamos más de un 30% en impuestos a comparación del año pasado", finalizó.

Ventas decaen según la época

Por su parte, la vendedora de una panadería de Cuyaya, María Velázquez, resaltó que la prioridad de su negocio es mantener los precios al público, considerando que un aumento trae como consecuencia una baja en la venta. "Aunque con el calor que está haciendo y durante las vacaciones han caído las ventas, también fue por el ajuste que se dio meses atrás", sostuvo. Asimismo, la dueña de una panadería de la avenida Almirante Brown, Blanca Carrizo de Bianco, expuso que las ventas decaen según la época del año, "el calor hizo bajar las ventas, pensamos que esta situación se pueda revertir y aumenten las ventas pero como recién empezaron, no es algo seguro" y agregó que "todo lo que se tributa es carísimo, trabajamos directamente para el estado, yo trabajo para los empleados y para pagar impuestos, ganancias no queda nada, no cerramos el mes" finalizó.

Para afrontar la crisis, algunas panaderías adoptaron estrategias de vender bolsas por kilo con una variedad de productos a $60.

Algunas estrategias

Con el objetivo de impulsar las ventas, algunas panaderías ofrecen promociones de sus productos y hasta bolsas con una variedad de pan a un precio accesible.

La vendedora de una panadería de la zona céntrica, Mariana Martínez, expresó que a diferencia del año pasado, las ventas han bajado y durante estas semanas fueron escasas, por lo que desde el comercio

ofrecen “precios accesibles y ofertas”. De esta manera, el local puso a la venta un bolsón económico con diferentes derivados del pan de un valor de $60, incluye mignón, bizcochos, pan negrito. A su vez aclaró que no sería beneficioso un nuevo incremento en el pan este mes. Respecto a los precios, el relevamiento realizado corroboró que, en panaderías de la zona céntrica y algunos barrios, ofrecen el kilo de mignón entre $50 y 70$, bizcochos entre $85 y $100, facturas $10, c/u y 100$ la docena, pan negro $100 kilo, pan salvado $60 kilo, pan francés 25$, tortilla mediana $20 y tortilla grande a $25.