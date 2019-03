Familia prevé impedir acceso a "Tunalito"

Ante la inminencia de la peregrinación a Punta Corral, los propietarios de la Finca Santa Rosa Fracción sud en que se encuentra la estancia y Quebrada de Chuschuyoc, por donde suelen ascender los feligreses, piden que se respete la propiedad privada. Aseguran que son propietarios desde 1862 de 1.500 hectáreas que incluyen la zona y anticiparon que van a cerrar el acceso a la zona conocida como "Tunalito".

"Lo que me trae aquí es la Quebrada y estancia de Chuschuyoc, el tema es la senda hacia Puna Corral que llaman "Tunalito", por supuesto que no es, pertenece a la finca. No es que recién aparecemos, la propiedad pertenece a la familia desde 1862 y se termina de comprar en cinco fracciones en 1893 y se le pone el nombre de Finca Santa Rosa en 1901", explicó el propietario y administrador judicial de la sucesión María Lilia Aidé Tanco, respecto a la Finca Santa Rosa Fracción Sud.

Su abogado, Gustavo Ávila, precisó que existe una declaratoria de herederos a favor de los hijos de María Lilia Aidé Tanco, quienes aseguró presentaron varias notas al Gobierno para que no se haga abuso de la propiedad sin su consentimiento. "La intención de ellos es realizar el cercamiento de la propiedad porque es una propiedad privada", precisó Ávila.

Afirmó que de todas las charlas, notas y expedientes presentadas por la familia al Estado, nunca hubo respuestas. Dijo que desde 2008 hicieron notas al entonces obispo Marcelino Palentini, a la comisión organizadora y que todos los años debían hacer testificaciones y denuncias para dar cuenta que la sucesión no se hace responsable de accidentes y todo lo que pueda acontecer en esa senda por la que transitan peregrinos.

"El Estado auspicia, propicia y publicita la usurpación de la propiedad en esa época. No respetan la propiedad privada que está contemplada desde la Constitución Nacional en adelante", precisó Lozano.

Recalcó tres de las gestiones, una presentada en agosto de 2017 al fiscal Mariano Miranda donde planteó que si el Estado provincial pretende disponer de la propiedad, adquiera legalmente la estancia Chuschuyoc donde se encuentra la senda mal llamada "Tunalito".

Otra de las notas que destacó fue la dirigida al jefe de Policía, Guillermo Corro, donde expuso que la finca Santa Rosa Fracción Sud "viene siendo violentada propiciando la invasión de la propiedad privada sin permiso ni consentimiento alguno". Recordó que en la nota el año pasado hizo responsable al Estado de lo que pueda acontecer y pidió desalojar la Quebrada de Chuschuyoc, conocida como "Tunalito", incluyendo a servicios de asistencia, vendedores y peregrinos, y clausurar el ingreso con cargo de logística al Estado por habilitarla. Aclaró que el ascenso de los peregrinos atraviesa gran parte de la propiedad, y que no se trata de "servidumbre de paso".

De hecho, exhibió también una copia de la nota de 2016 del anterior intendente de Purmamarca, Marcelo Aramayo, en que solicitó permiso para ingresar a la propiedad que la familia concedió por ese año.

"Estamos siempre abiertos al diálogo, siempre que se respete el derecho a la propiedad de los herederos. Hasta ahora no hubo ningún tipo de comunicación, solo una reunión con el comisionado municipal, en la que me comprometí a hablar con los herederos", precisó el abogado Gustavo Ávila. Dijo que en la oportunidad el comisionado pidió en forma verbal permitir el ingreso a la propiedad, y que se comprometió a consultar a los cuatro herederos.

En tanto, el martillero Emilio Camacho que también acompañó a Lozano, explicó que pese a los intentos de contactar al Estado aún no se llegó a ningún acuerdo, y recordó que la idea de la familia es cercar el ingreso del camino conocido como "Tunalito" para ir a Punta Corral.

Tienen la propiedad desde el año 1862

La familia se arroga la propiedad de la zona de circulación de los peregrinos. Afirman que es de 1.555has y tienen planos.

Daniel Lozano, heredero y propietario de la finca Santa Rosa donde está la Quebrada Chuschuyoc, dijo que los peregrinos suelen transitar para ascender a Punta Corral y explicó que la propiedad tiene varias fracciones. Detalló que del camino conocido como Tunalito, dentro de la jurisdicción de Purmamarca, posee el plano aprobado de 1.555 hectáreas (has). Mostró el plano aprobado por la Dirección de Inmuebles, el padrón, y aseguró que da cuenta de sólo una parte de la propiedad que continúa al sur, ya que aseguró que hay otras 3.500has de las que también se está tratando de conversar con el Estado que afirmó se adjudica la posesión. También aseguró que cuenta con una copia del primer expediente que está en el Archivo Histórico donde figura la mensura de la propiedad, que extiende desde Tumbaya Grande. Recordó que el primer dueño fue José Álvarez Prado, y por partición de bienes en 1818 le cedió a la abuela de Lozano, Ana Álvarez Prado de Tanco, Santa Rosa Sección Sud, y luego la hereda su madre en 1952 María Lilia Aidé Tanco, y en la sucesión a los hijos. Detalló que en ese ínterin su madre en una venta ficticia se la vende a su padre Daniel Lozano, y se la regresó a su madre en 1958.

Dijo que la propiedad perteneció a su bisabuelo José Álvarez Prado, exgobernador de Jujuy e hijo del Coronel Manuel Álvarez Prado, quien aseguró murió en la miseria porque no tuvo reconocimiento del gobierno de la fortuna que gastó en la guerra de la Independencia, y tuvo que vender la Posta de Hornillos. Dijo que esa propiedad la compró su bisabuela y la heredó a su abuela Ana Álvarez Prado quien se la dio a su hermana Valentina Álvarez Prado, abuela de Marcos Peña; y en 1969 se la vendieron al gobernador Iturbe y desde entonces la tiene la provincia.

Rechazo

Recientemente hizo declaraciones el comisionado de Purmamarca Oscar Tolaba rechazando el cierre que se anticipó del acceso a la zona conocida como Tunalito, y aseguró que siempre hubo problemas y aduciendo que la familia no tiene papeles.