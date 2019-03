Facebook, a través de Twitter, informó que están trabajando para "resolver el problema"

Los usuarios de las redes sociales que integran el grupo Facebook empezaron a inquietarse, ya que desde hace dos horas aproximadamente WhatsApp, Instagram y el propio Facebook, no funcionan correctamente, y las expresiones a través de redes sociales alternativas empezaron a multiplicarse.

Por este motivo es que desde la red social propiedad de Mark Zuckerberg utilizaron Twitter, la principal competencia, para informar que se encuentran trabajando en resolver el conflicto que impide acceder y utilizar todas las funciones de las redes sociales.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.