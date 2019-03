Importancia de la alegría

Este fin de semana pasado hubo una emoción que acompañó gran parte de mi tiempo y fue la alegría. Entonces decidí comentarte algunas cosas acerca de ella. La alegría es una sensación de felicidad que puede estar causada por múltiples elementos o por algo bien específico y concreto. Sin duda es parte de nuestra vida y su importancia es vital para hacer de nuestra existencia algo a disfrutar en lugar de sufrir. Se manifiesta en el cuerpo, en los gestos de la cara, en la salud y en el estado anímico y es considerada por tanto uno de los elementos más importantes a los que todo ser humano debería acceder para llevar una buena calidad de vida. Con alegría se produce una mejor actitud frente a la realidad que nos toca (sea esta fácil o no) y además con ésto, también nos posibilita poder enfrentar aquellas cosas que son difíciles de resolver. Obviamente la alegría no nos asegura la felicidad eterna ni mucho menos, pero sí puede influir fácilmente en el hecho de que disfrutemos más y mejor cada instante de la vida. Algunas cosas como contar con la compañía de seres queridos, sentirse realizados en los proyectos, conocerse mejor y actuar en consecuencia, la sonrisa sincera a otro ser humano o el abrazo lleno de amor, son unos de los "pequeños" detalles que la vida nos da para llenar de alegría nuestros corazones y los corazones de los demás. No podríamos vivir en forma aislada, necesitamos de los otros seres humanos para desarrollar nuestra identidad y saber cuáles son nuestros propios límites (entre otras necesidades), y para ello, lo que transmitimos de manera no verbal, que atrae al otro y le da confianza para acercarse a nosotros, o para permitir que nosotros nos acerquemos, es justamente la alegría. En ese estado la tristeza y el dolor pierden toda fuerza, ayudando así, con nuestra actitud y forma de llevar la vida, a cumplir con nuestra misión como seres universales, la hermosa misión de Ser y Hacer, con felicidad. Namasté. Hasta la próxima. Mariposa Luna Mágica