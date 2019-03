Video: Las familias de Tunalito no niegan el paso a los peregrinos hacia Punta Corral

PURMAMARCA (Corresponsal). Con el estandarte de la banda de sikuris fundada en 1978, sus instrumentos musicales y carteles que dicen “No al cierre”, más de 60 vecinos que viven en la comunidad de Tunalito se manifestaron en la mañana del viernes al costado de la ruta nacional N°9 para expresar su rechazo al cierre del camino hacia el Santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral.

Las familias del lugar que viven estas tierras hace más de 100 años sostuvieron que “el camino debe estar abierto para todos sin cobrar el paso a nadie” en alusión a la noticia que se diera a conocer días atrás donde una familia habría manifestado ser la propietaria de estos terrenos que iban a ser cercados.

Al pie de la cruz blanca que inicia el recorrido para ver a la mamita del cerro, los vecinos colocaron el estandarte de la banda de sikuris “Tunalito” fundada en 1978, allí con el eco de los bombos y otros instrumentos sacaron los carteles escritos en afiches y cartones para decir “Las familias de Tunalito no niegan el paso a los peregrinos de Punta Corral”.

Paralelamente, la familia Ignacio mantuvo en las manos y de forma visible papeles que de acuerdo a lo expresado por ellos serían los títulos de propiedad de la Finca Tranca, donde está incluido el camino hacia Punta Corral, que datan del año 1911.

En este sentido, Cecilia Ignacio, señaló que “los vecinos de Tunalito nos autoconvocamos hoy para decirle a todos los jujeños que no queremos cerrar el paso a nadie, no queremos cobrar ni que se cobra ningún importe para ir hacia Punta Corral. Hace una semana atrás un supuesto dueño salió a decir que quiere cercar todo, no sabemos quién es, los dueños de las tierras somos nosotros que hace más de 100 años que vivimos acá y él quiere apropiarse de tierras que no le pertenecen, las familias de Tunalito no vamos a permitir que se quiera hacer el dueño”.

Elva Ignacio aportó que “no es la primera vez que este señor viene a poner trabas a los peregrinos, no tengan miedo, que vengan y suban a Punta Corral, porque no queremos que se le cobre un centavo. Yo tengo 65 años y nunca lo he visto vivir aquí al señor que dice ser dueño”.

Por su parte Benito Arjona reafirmó “yo nací en este lugar, un poco más abajo, pero viví toda mi vida acá, estudié en esta escuela, salgo a dar la cara en nombre de mis abuelos porque son cosas que nos pertenecen, los dueños somos quienes estamos acá, son mis abuelos que nos heredaron estas tierras y no vamos a permitir que ninguna persona extraña venga a hacerse dueño, nunca lo vimos a esa persona por Tunalito, no lo conocemos”.

“Tenemos escrituras”

Ratificado lo dicho por los vecinos, Margarita Ignacio destacó “soy hija de Pablo Ignacio, nieta de Pantaleón Ignacio, mi papá vivió 100 años acá, yo nací y me crié acá. Vivimos acá y nosotros también tenemos escrituras y planos, papeles que tenemos para mostrarle a este señor que dice ser dueños de la tierra, no lo conocemos y no vamos a permitir que venga gente de afuera a usurpar nuestro lugar. Vamos a luchar hasta el final y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”.

Patrimonio natural y cultural

Por otro lado, Ismael Vilte, se refirió al valor del camino de herradura hacia Punta Corral aduciendo que “vamos a defender las tierras y el agua que es un recurso para vivir, porque van a querer usar el agua para sus emprendimientos. Este camino es parte del Patrimonio, este camino era transitado por nuestros antepasados, hay ruinas y vestigios que seguramente son postas de llamas, este camino es ancestral y es desde antes de la invasión a los españoles”.

Finalmente los vecinos recalcaron que se encontrarán en estado de alerta y continuarán con medidas de lucha para impedir el cercamiento y el cierre, como así también esperan a las autoridades del Gobierno. “Queremos dialogar con el Gobierno porque no estamos de acuerdo que se les pague al señor que dice ser el dueño para pasar hacia Punta Corral”.