Racing ganó y dio otro paso más al título

El sueño de la "academia" continúa firme. En un estadio colmado, el equipo de Eduardo Coudet venció con justicia a Belgrano de Córdoba en el marco de la 23º fecha de la Superliga por uno a cero.

Lisandro López, en la primera acción del encuentro, definió sin problemas frente a Rigamonti, luego que el balón se desviara en un rival y se transformara en una asistencia perfecta entre los defensores visitantes.

Racing no se resignó y siguió buscando más, pero encontró los caminos para ampliar la cuenta.

En el complemento, el "pirata" mostró una tibia reacción. Sin embargo, no le alcanzó para conseguir la igualdad y vía contragolpe quedó expuesto. Igual, el equipo de Avellaneda no estuvo "fino" y por eso no amplió la diferencia.