Gimnasia planea el cruce del domingo

A falta de cinco fechas para el final del campeonato de la B Nacional, Gimnasia todavía sigue con una incertidumbre bárbara sobre su futuro. Es que el "lobo" no logra desprenderse definitivamente de la baja ubicación que ocupa en los promedios del descenso, algo verdaderamente inquietante, cada vez más preocupante en le epílogo del certamen de ascenso.

El domingo desde las 17 en el estadio "23 de Agosto" el equipo de Morales Santos recibirá a Almagro, dirigirá Bruno Bocca, en un encuentro con tinte de trascendental para el futuro del club en este campeonato que paradójicamente por momentos del torneo estuvo cerca de los puestos de clasificación al reducido.

En busca de una buena performance ante el "tricolor", el plantel "albiceleste" tendrá esta tarde a partir de las 17 su práctica formal de fútbol en su estadio. Si llueve considerablemente el ensayo se trasladará al predio de Papel NOA.

Se fue Grelak de Mitre

Si bien no tiene un severo riesgo de descenso y está afuera del reducido solo por diferencia de gol, la goleada recibida ante Guillermo Brown en la Patagonia, lo que significó su sexto partido consecutivo sin ganar, y las posteriores pintadas de amenaza le pusieron fin al ciclo de Alfredo Grelak en el banco de Mitre.

Lo que eran fuertes rumores se convirtieron en realidad. Grelak se reunió con los dirigentes y coordinaron su partida.

Quien se hará cargo de manera interina del equipo será Arnaldo Sialle, exentrenador "aurinegro" y hasta ahora manager.

De los 19 partidos al mando de Grelak, el conjunto santiagueño obtuvo ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas.

La palabra del presidente de Mitre. En charla con una radio santiagueña, Guillermo Raed, presidente de Mitre, explicó: "Son momentos duros y decisiones que a uno le cuesta tomar. No me gusta interrumpir este tipo de procesos. Entramos en un bajón del que no podemos salir y estamos fuera de la zona de clasificación. Este equipo nos había ilusionado. Por más duro que sea había que tomar decisiones y dar vuelta la página. Quedan cinco fechas y ojalá que podamos enderezar el rumbo".

El mandamás calificó el momento del "aurinegro" como un problema pura y exclusivamente anímico.