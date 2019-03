Mañana se jugará la segunda fecha de la Liga Estatal

Se programó la segunda jornada del 24º Campeonato de Fútbol Apertura de la Liga Estatal de Fútbol UPCN, seccional Jujuy. La misma se jugará bajo esta programación, en estos escenarios disponibles durante la jornada del viernes.

Cancha Hidráulica 1: a partir de las 15 Servicio Penitenciario vs. Santa Bárbara Jrs; desde las 16.30 lo harán Club Amigos vs. Casa de Gobierno y cerrarán a las 17.30 Instituto de Vivienda vs. Jefatura Despacho.

En cancha de Hidráulica 2, desde las 15 jugarán FC vs. El Rejunte; a las 16.30 C.O.P. vs. Pablo Soria y completarán a las 17.30 Incendio Forestal vs. Consejo Microempresa.

En tanto que en cancha de Seom, se enfrentarán a las 15 Radio Patrulla vs. Tribunal de Cuentas; desde las 16.30 Académicos FC vs. Agua Potable y a las 17.30 CEOP vs. Fatiga FC.

En el escenario de Reyes, se medirán en primer turno de las 15 Policía Federal vs. Correo Argentino; a las 16.30 Unju vs. Guerrero FC; desde las 17.30 Los 11 Churros vs. Lamadrid.

Libre en la Zona B: Ministerio de Infraestructura.

Resultados anteriores

Por la apertura de este certamen, que convoca a cientos de empleados del territorio provincial, se registraron estos primeros resultados en la jornada inaugural.

Incendio Forestal 4 - COP 3; 107 FC 4 - IVUJ 0; Los 11 Churros 3 - Académicos FC 0; Correo Argentino 1 - Casa de Gobierno 1; El Rejunte 1 - La 22 0; Tribunal de Cuentas 1 - Santa Bárbara Jrs. 0; Jefatura Despacho 3 - Unju 3; Policía Federal 2 - Club Amigos 1; Agua Potable 1 - San Antonio 0; Ministerio Infraestructura 4 - Guerrero FC 4; Servicio Penitenciario 7 - Radio Patrulla 1; Pablo Soria 4 - Consejo Microempresa 0.