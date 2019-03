Reacciones diversas tras el 10% extra de aumento

Upcn dice que con ese porcentaje se acerca al 22% pedido. Para otros la cifra no cubre la pérdida de poder adquisitivo.

Tras el anuncio del gobernador del otorgamiento de un 10% de incremento salarial extra en mayo para los trabajadores estatales, la repercusión de los gremios fue disímil. Para la Unión de Personal Civil de la Nación (Upcn) el porcentaje que se sumaría al 10% ya otorgado para el sueldo de marzo, se acercaría a lo solicitado del 22% de aumento. Para los gremios Apoc, Atsa y Cedems, la cifra no compensa la pérdida de poder adquisitivo de 2016 a 2018, que supera el 40%.

El dirigente de la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn) y diputado provincial, Luis Cabana, reconoció que el discurso se dio en un marco electoral y estimó que el lunes en la negociación con los gremios tendrán más precisiones y la oficialización de la propuesta.

"Si se oficializa se estaría acercando a las expectativas que hemos planteado, por lo menos desde Upcn que pretendíamos que en este primer cuatrimestre tengamos una recomposición acorde a la realidad inflacionaria de 2019, y de acuerdo al aumento de la partida presupuestaria de los salarios de un 22%", afirmó Cabana.

Consideró que el avance que tuvieron en la última negociación fue lograr el blanqueo del valor en negro cobrado en el mes de octubre, de 1.700 pesos para todos los empleados públicos. Explicó que se está trabajando en ello a través de comisiones técnicas, para el blanqueo de esos montos que -aseguró- generan perjuicios en el tema jubilatorio y en la carrera administrativa.

No alcanza para Apoc

En tanto, Susana Ustarez, de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc), consideró que el 10% anunciado fue lanzado en forma inconsulta, y desconoce por lo tanto si se trata de un monto destinado a paliar la inflación de este año, o del deterioro de los haberes desde 2016, por lo que no tienen precisiones al respecto, ya que no se habló de eso en la mesa de negociación.

Recordó que lo que vienen pidiendo es la "recuperación salarial" por el deterioro que se demostró que hubo en el 2016 del 8%, en 2017 del 5%, y el 27% en 2018, que ronda un 40% de retraso en los sueldos con respecto a la inflación y que habían planteado al Gobierno que se mejore.

Entonces espera que se aclare en qué concepto se daría el 10%, pero consideró que "sigue siendo insuficiente" ya que reiteró que el deterioro es del orden del 40%. No obstante, destacó que el gobernador por primera vez reconoció que es "una crisis aguda".

Es que entiende que para junio cuando se cobre el aumento, quizás ya haya otro 10% de nueva inflación, con lo cual el aumento solo compensaría una parte del deterioro salarial de los años anteriores y no implicaría un avance.

Consideró que este porcentaje anunciado es mínimo, y está muy lejos todavía de lo esperado. "Si nos han afectado los sueldos a hoy (con la inflación) en 50%, y nos devuelven un 20%, no alcanza", precisó Ustarez. "Estamos lejos de recomponer salarios, si este 20% todavía no alcanza a recomponer el anterior si éste fuera el concepto, y ni hablemos de este año que está con una inflación enorme", agregó.

Estimó que el Gobierno eligió no hacer una recomposición de salarios de acuerdo a la inflación pese a que tenía los fondos, ya que la coparticipación que recibió creció un 50%, y se estaría distrayendo a otros conceptos y afectando los sueldos, pese a que pretendió demostrar "empatía en el discurso" que calificó fue "evidentemente de campaña".

Para Atsa, el anuncio tiene finalidad política

Por su parte, la dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), Yolanda Canchi, consideró que el porcentaje anunciado “fue un contenido político porque, obviamente al tener las elecciones en el mes de julio responde exclusivamente a esa necesidad de que el ciudadano, el trabajador, el votante, quede "conforme’ con lo que ofrecen y de esta manera puedan emitir el voto favorablemente para este Gobierno”.

Recordó que se hizo un informe que se presentó ante el Ministerio de Hacienda sobre la pérdida de poder adquisitivo del 2016 al 2018. Y agregó que para que no ocurra lo mismo en 2019 pidieron que se incorpore una cláusula gatillo, que anticipó que no se incluirá al entender que hay orden del Gobierno nacional de que no haya ese item en estas negociaciones.

“Todo ha sido pan para hoy, hambre para mañana, ese otro 10% más todas las negociaciones que vaya a saber cuántas habrá, y qué porcentaje irán a dar, no podemos decir que eso cubre una necesidad, sólo el déficit anterior”, precisó Canchi.

Cedems prevé analizar

En tanto, el dirigente del Centro de Educadores de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Jorge Montero, consideró que “no fue una sorpresa” el anuncio “pero cayó mal en la carpa docente, donde muchos manifestaron su malestar por ese proceder”, por lo que adelantó que prevén analizarlo en asamblea.

“Creemos que todavía no se nos ha hecho un ofrecimiento como corresponde, en las paritarias. Estaremos esperando a que nos vuelvan a convocar para ver cómo es la situación de esto que nos están ofreciendo un 10% a partir de mayo, para ver qué medida vamos a tomar, ya que los puntos principales de las paritarias es el recupero del poder adquisitivo perdido del 2018”, precisó Montero.

Recordó que habían perdido un 20% y lo que se proyectaba para este 2019 era del 35% con cláusula gatillo. Por eso estimó que aún no se analizó este 10% anunciado y que se prevé analizar junto a otros ítems que ya venían planteando.

Además, recordó que en la Federación en el último anuncio, el Gobernador habló de un préstamo de 300 millones de dólares para invertir en educación, que estimó “se va a usar para las elecciones”. Estimó finalmente que desdoblar las elecciones “no está a la altura por las circunstancias económicas”.