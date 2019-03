Los memes de la derrota de Argentina en el regreso de Messi

Lionel Messi fue la figura de la Selección Argentina en la derrota por 3 a 1 frente a Venezuela, además fue el objeto de la crítica y gastadas de usuarios de las redes sociales.

La frustración de los hinchas argentinos que siguen sin poder ver la mejor versión de Lionel Messi en la Selección Argentina, o que al menos se asemeje con el juego que despliega en Barcelona. Sumado al bajo nivel demostrado por el resto del equipo, que no pudo hilvanar más de una jugada de riesgo.

El resultado del partido, el regreso de Messi, el mal desempeño de los jugadores argentinos en general y el nivel demostrados por los jugadores de la "vino tinto" fueron objeto de memes y comentarios que inundaron las redes sociales.

poyo no para poyo, no te rias, vo estas viendo a la selesion, messi ta ma solo que viudo en san valentin, nosotro al diego lo acompañabamo hasta para mear poyo cuando no se podia dormir le leiamo cuentito poyo no te ria e asi pic.twitter.com/IqeGaW8G68