Fundación ganó y pasó a los cuartos

Fundación Jujuy Vóley se impuso ante Once Unidos de Mar del Plata 3 a 0 y clasificó al cuadrangular de cuartos de final de la Liga A2 de vóley. De esta manera cerró el cuadrangular en Catamarca.

El "diablo azul" ganó con parciales de 25-23, 25-18 y 25-18. La siguiente instancia se jugará desde el 17 del corriente mes y anoche al cierre de esta edición se definía la sede de la próxima instancia.

El primer set fue parejo hasta los diez puntos. Los dos llegaron igualados, sin embargo los jujeños comenzaron a sacar diferencias, con un ataque contundente, se puso 17-10, lo que obligó al DT de los marplatenses a pedir minuto. La pausa le dio resultado, con una férrea defensa y el buen ataque, Once Unidos comenzó a acortar diferencia. Se puso 17 a 14 y el "Tucu" Juárez, técnico de Jujuy Vóley pidió minuto. No obstante poco sirvió, el equipo de Mar del Plata se puso 17 iguales y otra vez todo empatado, fueron punto a punto. Pero con Grané, Fundación hizo diferencia, bloqueó bien y comenzó otra vez a estirar diferencias, aunque ya no era tanto hasta quedar 25-23.

En el segundo parcial, con el set arriba, el "diablo azul" mostró un buen juego, no tuvo lagunas, fue contundente otra vez y sobre todo la solides desde el armado para pegar en los momentos justos. Por eso no tardó en cerrar el set en 25-18.

Ya en el tercer set, Jujuy Vóley intercambio puntos con Once Unidos, pero después de los 10, otra vez comenzó a sacar diferencia el equipo de Miguel Juárez. Con el 19 a 15, obligó al entrenador de Mar del Plata a pedir minuto, pero Fundación terminó festejando 25-18.

Con la victoria de anoche, los jujeños cerraron el cuadrangular con seis puntos producto del triunfo ante San Lorenzo de Almagro recordando que en el debut, habían perdido con Ateneo de Catamarca.

Fundación, defensor del título por ser el campeón de la Liga A2 el año pasado.