Argentinos reciben atención médica gratuita en Bolivia

Una familia jujeña que se accidentó el martes en Bolivia pudo recibir atención médica gratuita en ese país "por la aplicación del convenio de reciprocidad en salud" acordado con autoridades bolivianas en febrero, destacó el gobernador Gerardo Morales.

El mandatario afirmó desde su cuenta en Facebook que "la reciprocidad en salud se ha concretado" en el caso de tres integrantes de una familia que vive en Libertador General San Martín, por lo que manifestó su "profundo agradecimiento" al gobernador de Tarija, Adrián Oliva.

El accidente automovilístico ocurrió el martes de carnaval, en horas de la madrugada, a la altura del acceso sur de Tarija, cuando la familia regresaba a Jujuy. Tras los llamados al sistema de emergencia, una ambulancia concurrió al lugar, les prestó los primeros auxilios y los trasladó al hospital, detalló Morales.

Por el hecho resultaron lesionados Mario Mendoza Gareca, boliviano residente en Argentina, con una fractura de fémur y rodilla y fractura en una vértebra, y su esposa Rosa María Mamaní, de nacionalidad argentina, quien tiene golpes múltiples en el cuerpo. En tanto que una niña hija de la mujer tenía un cuadro de golpes en el pecho y cabeza.

La familia actualmente se encuentra internada en el hospital "San Juan de Dios" de Tarija.

Si bien inicialmente "se les había negado la atención, gracias a la rápida intervención del primer mandatario de Tarija, recibieron la correspondiente asistencia médica", dijo.

El gobernador jujeño destacó que la provincia cuenta con tecnología de Tercer Nivel y "hasta que Bolivia mejore la atención con el nuevo Sistema Único de Salud, que recién comenzará a implementarse con la nueva ley, persiste una asimetría entre los sistemas públicos de salud de ambos países. De allí que la familia ha solicitado regresar a la Argentina; acción que estamos evaluando actualmente en articulación conjunta entre las autoridades sanitarias de Tarija y de Jujuy", apuntó.

Destacó que gracias al Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud con Bolivia se logró que se registraran los primeros casos de argentinos atendidos gratuitamente en ese país, advirtiendo que frente a la disparidad de extranjeros que reciben atención sanitaria en Jujuy y Bolivia, seguirá planteando el esquema de compensación de los $160 millones que anualmente se gasta en la asistencia de extranjeros a la provincia.

Insistirán con compensación

Morales propuso que Bolivia compense con gas los gastos que ocasiona la atención sanitaria en Jujuy de ciudadanos de ese país.

En los próximos días las autoridades de Jujuy y de Bolivia realizarán una videoconferencia para analizar los avances del convenio de reciprocidad. Luego, mantendrán una reunión el 1 de abril en la cual se solicitará la compensación de los gastos que la Provincia tiene en materia de salud pública al brindar asistencia a ciudadanos extranjeros.

“Nosotros no vamos solo por la reciprocidad, sino también por la igualdad”, sostuvo el ministro Bouhid, refiriéndose a la situación que atraviesan Argentina y Bolivia respecto a la atención sanitaria y aclaró que “no es la misma cantidad de jujeños que se asisten en Bolivia que la de bolivianos que se atienden en Jujuy”.

“Si no están dispuestos a la compensación de gastos, por ejemplo en proveer de gas a nuestras localidades de la Puna que es lo que Jujuy necesita y Bolivia puede dar, el sistema de salud se verá obligado a cobrar las prestaciones a las que no tiene alcance el convenio actual, que sólo asiste en la urgencia y en la atención primaria”, explicó Bouhid.

El ministro apuntó que “se pretende ir aumentando la cantidad de prestaciones a medida que pase el tiempo para que ambos países atendamos sin cobrarnos, mientras no suceda se solicita la colaboración de acuerdo a las necesidades de cada uno”.

Por otra parte, al hablar sobre el convenio de reciprocidad vigente desde el 1 de marzo, Bouhid informó que “se está trabajando de manera excelente con la localidad de Tarija” y agradeció al gobernador tarijeño Adrián Oliva “por intervenir personalmente ante el caso de dos jujeños que lamentablemente se accidentaron el martes y fueron asistidos totalmente gratis ante la emergencia. Estos pacientes decidieron venirse a Jujuy por una cuestión de tecnología y recurso humano, y fueron trasladados hasta la frontera de manera gratuita marcando un hecho histórico”, remarcó.

Cuestionan doble postura de Salta

FUNCIONARIO / GUSTAVO BOUHID, MINISTRO DE SALUD DE JUJUY.

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, se mostró sorprendido por la posición del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, de no cobrar a los ciudadanos extranjeros la atención en los hospitales públicos de esa provincia. Dijo que Salta “ha tenido una doble postura con respecto al convenio de reciprocidad. Porque en Cancillería el representante salteño estuvo totalmente de acuerdo e incluso firmó el mismo acuerdo que nosotros”, apuntó.

Al defender el cobro de un seguro a extranjeros de paso, ya aprobado en Jujuy, expresó que si se cumple lo dicho por Urtubey, “seguramente tendrá mucho más extranjeros que ahora, porque apenas Jujuy empiece a cobrar, aquellos que requieran atención médica van a ir a Salta”.

Además, indicó que “si el gobernador Urtubey tiene los recursos para hacerlo, en buena hora. La verdad nuestros recursos y lo que pagan nuestros ciudadanos con sus impuestos nos hacen falta y si podemos recuperarlos, por qué no hacerlo. Es precisamente para que el que no pueda pagar tenga acceso. Pero si al gobernador de Salta no le hace falta cobrar, me parece bien. Nosotros somos respetuosos de su posición. Pero seguro va a tener muchos más ciudadanos bolivianos para atender”, concluyó Bouhid.