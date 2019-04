Los acontecimientos se precipitaron

La realidad le cascotea el rancho a Mauricio desde los cuatro costados. Lado uno: Hay una cierta desesperación en los estrategas de campaña encabezados por Marcos Peña y Jaime Durán Barba, que ya comprobaron que pueden armar un triunfo para llegar al poder, pero jamás una gestión que les permita sostenerse en él. Lado dos: otra cierta desesperación se percibe en gran número de dirigentes y de afiliados comunes y corrientes del radicalismo, por dinamitar de una vez y para siempre la alianza Cambiemos a la que le brindaron los votos, el territorio, la historia política, pero se resisten a entregarles la vida. Lado tres: el sólido mantenimiento del núcleo duro -en sensible expansión- de la expresidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, que frente a los permanentes exabruptos y bloopers del presidente comprendió además que su silencio le reditúa notable crecimiento sin necesidad de despeinarse los rulos. Lado cuatro: el fuerte ascenso de Roberto Lavagna, crea la esperada sensación de la tercera alternativa, que es cada día mejor recibida por una ciudadanía cansada de tener que optar entre lo malo y lo peor. Hay un quinto flanco débil que es la economía: y es el que le mueve el piso al Gobierno. Si el presidente jugó alguna vez con la metáfora de la tormenta perfecta para disimular errores, impericias e incapacidad de autocrítica, recién ahora debe estar comprendiendo y sufriendo la perfección de un infierno que se instaló en la puerta de la Casa Rosada. Mirando desde Jujuy, todos estos puntos, tienen mucho o algo que ver con nuestra provincia.

El oficialismo de Jujuy trató de generar algún impacto mediático en la semana que pasó. Alineó a Carlos Haquim, vicegobernador peronista de Primero Jujuy; al presidente de la UCR local Mario Fiad, senador nacional; al titular del bloque de diputados, Alberto "Piqui" Bernis, primerísima espada del GM; al diputado socialista Ramiro Tizón; y paró atrás a conspicuos representantes de una decena de partidos que aplaudieron a rabiar una desabrida ratificación del Frente Cambia Jujuy. O son visionarios y anticiparon lo que en el país puede hacer Cambiemos, o son apresurados que quedarán pedaleando en el aire en poco tiempo si prospera la ruptura de Cambiemos. Se notó la elegante ausencia de los massitas jujeños, Alejandro y Carlos Daniel Snopek, que no se cansaron de declarar subordinación al GM, y ahora eligieron la prudencia. También la del MPJ que por su lado lanzó la candidatura a gobernador del psicólogo Ricardo Guzmán. Las huestes de don Horacio se cansaron de estar en las antípodas de los postulados de su emblemático conductor. Algo parecido ocurrió con el grupo de Gana Jujuy que lidera el ministro Oscar Agustín Perassi, aunque las entregas de prensa del oficialismo lo tienen como firmante de la sociedad, el "Gringo" tomó cautelosa distancia hasta que se disipen algunas nieblas. Naturalmente, en Cambia Jujuy nadie habló de candidaturas ni de listas. Sólo lo harán cuando regrese el GM y después que a nivel nacional se terminen de alinear los confundidos patitos del oficialismo.

A la vuelta de China el GM encontrará el país y la provincia más revueltos que cuando partió. Entre sus correligionarios avanza la rebeldía en contra de un macrismo que los arrastra de cabeza a una otra segura frustración. Ya lo experimentaron con la Alianza (el nombre completo era Alianza para el trabajo la Justicia y la educación) que ganó las elecciones en 1999 y terminó precipitando en una crisis sin parangón justamente al trabajo a la justicia y a la educación. GM formaba parte de aquella gestión por eso sabe perfectamente lo que le costó a la UCR recuperarse casi de la desaparición. Si la situación de Cambiemos no se revierte de manera urgente y con un giro de (por lo menos) 90 grados, ¿no estarán camino a repetir la historia? Hay una diferencia, entonces, la UCR era Gobierno y respetaba a sus socios. Hoy también son Gobierno, pero no participan ni en los asados en Olivos. GM era un furibundo opositor a la alianza con el PRO. Hoy, después de haber cultivado una amistad real con el presidente, ni siquiera puede decir "yo te lo dije". Al revés, él es uno de los pocos que por ahora, resisten la embestida de radicales que quieren migrar lejos del PRO, y cerca de... Lavagna! Más complicación para el GM, que alguna vez integró la fórmula presidencial con quien después iba a ser el exitoso ministro de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner. Cómo darle la espalda hoy a una posible sociedad con aquel economista con el que entrelazaron las manos y cantaron a dúo las marchas radical y peronista! Pero el GM tiene cintura, algún camino encontrará. Por lo pronto la cúpula del oficialismo radical está a punto de suspender su convención anual, frente a la casi certeza de perder una votación por la continuidad de Cambiemos. Aquí mismo en Jujuy, ayer, en un mentidero del centro, repasando el acto que recordó el décimo aniversario del fallecimiento del padre de la democracia, el expresidente Alfonsín, un renombrado dirigente rojiblanco se confesaba con el mozo: "Si don Raúl se levanta de la tumba y nos ve en estas socie dades, o se vuelve a morir, o nos revienta el c...a patadas". Más allá de estas elucubraciones y confesiones, Cambia Jujuy prepara sus listas, sus colectoras, y como la política jujeña se presta para eso, mete los garfios en las internas de la oposición para hundirla un poco más. De esa manera están seguros de reafirmar su victoria y revertir la caída de la imagen del GM y del gobierno que aparece en las encuestas. Mucho es culpa del macrismo pero hay responsabilidades locales que Cambia Jujuy no ve, no quiere ver, o no sabe ver.

Entre esas jugarretas políticas algunos creen ver la mano del GM alentando la salida de su exfuncionario, don Julio Ferreyra. Desde el llamado "Proyecto de la gente", sobre la base de "Confiar Jujuy" de sesgo peronista, lo desmienten categóricamente. Y hoy, a las 10, en su modesta sede de barrio Luján lanzarán la primera fórmula confirmada para el 9 de junio: Julio Ferreyra gobernador, René Casas vicegobernador. Se agregarían Matías Paternó intendente de la capital, Alejandro Gómez primer diputado. Plenos de entusiasmo anunciaron que están logrando adhesiones en todo el interior, entre las que destacaron en Perico la de Luciano de Marco, otro exfuncionario del GM. Don Julio no deja de sorprender, es un boom en las redes sociales que alimenta el sueño de que tanto afecto y esperanza se traduzca en votos.

El capítulo peronista está al rojo. El Partido Justicialista suspendió las internas por razones económicas y de las otras, y se enfrasca en el armado de una fórmula y candidatos por consenso. Igual todo aparece más difícil que una interna. Tras el Congreso extraordinario quedó firme la voluntad de Adrián Mendieta -intendente carmense- de aspirar a la gobernación. Últimas noticias suman al diputado Alberto Matuk, que oficializaría su presentación en horas más en la sede del PJ. Pero hay quienes trabajan para desarmar al PJ fogoneando la candidatura de Guillermo Snopek, por fuera del partido que lo hizo senador nacional, y lo tiene como vicepresidente en Jujuy! El presidente Rubén Rivarola insiste en la necesidad de unidad y sigue hablando "con todos los que quieren hablar y estar dentro del PJ". Nadie sabe ni sabrá hasta último momento, -como siempre- cuál será la decisión de "Los Moisés" (Julito y Carolina), quienes se muestran como potables para cualquier sociedad que les asigne cargos expectables e importantes. Hasta asoma un operativo bastante torpe que intenta mostrar a la diputada sampedreña como un comodín listo para ser incluido en cualquier juego. Algo que Carolina no necesita.

Posiblemente hoy, el juez de Control Isidoro Arzud Cruz presentará su rechazo a la recusación que le formulara el fiscal Aldo Lozano acusándolo de falta de imparcialidad e independencia en la "megacausa" que hoy aparece freezada. Dicen allegados al juez que su indignación es de alto voltaje. Cruz considera que no le corresponde al juez de Control ni investigar ni indagar, algo que supone tarea de los fiscales. Y asimismo piensa que la megacausa no debería seguir empantanada en dilaciones y si alguna prueba surgiera en el debate del juicio oral, se podrá incorporar y tratar sin problemas. También el juez se agravió por otras cuestiones de tipo particular y privado, en las que según él, los fiscales se habrían excedido en sus atribuciones, al vulnerar lo establecido en materia de bienes secuestrados.

Será una semana tensa y densa. Porque los tiempos se agotan y los acontecimientos se precipitan...