Tabacaleros asfixiados por las deudas piden asistencia

Pequeños productores tabacaleros de varias regiones de la provincia pidieron al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción que se declare la "emergencia económica" de modo que los asistan para poder encarar la nueva preparación de almácigos. Explicaron que se van perdiendo 35 productores en lo que va del año que no pudieron afrontar la campaña. El ministro de esa cartera, Juan Carlos Abud Robles, aseguró que se los seguirá asistiendo.

Los pequeños y medianos productores tabacaleros presentaron una propuesta al ministro para que declare la "emergencia económica financiera" del sector tabacalero, porque se ven agobiados por los impuestos, Afip, Rentas, además de las pérdidas por amarillamiento y no pueden seguir produciendo. "Esto ya nos está asfixiando, con la devaluación no nos está alcanzando y no podemos seguir produciendo, y muchos de los que estamos acá somos generadores de mano de obra genuina porque son 14.000 puestos de trabajo que estamos dando", explicó Noelia Guevara, productora que ofició de vocera de sus pares.

Aseguró que se está hablando de una gran escala de productores que está pensando dejar de producir, lo que produciría un daño socioeconómico general en toda la zona del Valle de Los Pericos. En ese sentido, productores que pidieron no identificarse aseguraron que están "cayendo" productores todos los años y que en esta campaña lo hicieron 35, es decir que no cultivarán tabaco y salen del sistema por las deudas.

Guevara explicó que necesitan una respuesta con celeridad, ya que la semana anterior dejaron la propuesta pese a no ser recibidos y ahora están en época en que deben renovar arriendo, empezar a hacer los almácigos y necesitan previsibilidad para continuar produciendo. Se mostraron disconformes con la respuesta del ministro quien les pidiera comunicarse en una semana para determinar cuándo los recibe, pero asumen que los tiempos políticos no son los mismos que los productivos ya que les urge y no pueden retrasarse. Superan los 500 productores.

"Una demora en esto nos perjudica sobremanera, porque ya hemos perdido por el amarillamiento y por plantar un poco tarde esperando condiciones. Estamos hablando de dejar de producir y estamos al borde del quebranto productivo y si no tenemos apoyo del Gobierno ahora que necesitamos salir adelante, se produce un daño socioeconómico general, no es solamente a productores, es todo", precisó Guevara.

Sostienen que se les habló de "diversificación" para dedicarse a las alcaparras o ganadería, y que no era lo que esperaban, porque plantean que desde el Estado se están administrando recursos de los productores con la Ley de Emergencia que manejan con el 20%, como recaudación del total de la venta de tabaco que es el complemento de precios. Con ello llevan adelante la diagramación de programas para productores. Uno de ellos es la canasta básica de insumos y fertilizantes que les llega directamente a los productores.

Pretendían que les vuelquen algo del programa a modo de crédito, para que puedan seguir produciendo. "Hay una desesperación grande porque hay algunos que todavía tienen pasivos por cubrir de la campaña pasada, tenemos que buscar previsibilidad para seguir produciendo", por lo que decidirán qué hacer.

Intimada por deuda sin perspectivas

MARÍA FARFÁN, PRODUCTORA

Una de las productoras expresó su malestar porque la intimaron a pagar su deuda del gas que supera los 500 mil pesos, que corresponde a tres meses ya que utiliza ese tipo de energía para el estufado ya que tiene 15 hectáreas.

"No terminé de pagar a la gente, tengo que pagar poco a poco, tengo 30 personas, hasta ahora no puedo cancelar, hasta ahora no sé si vamos a hacer tabaco el año que viene. Tuvimos pérdidas por amarillamiento, la mayoría tiene pérdidas por el 50 %, por eso pedimos que no nos cobren los insumos del año pasado y que los impuestos no sean tan altos", precisó María Farfán, productora de Campo La Tuna, Perico.

Aseguró que primero tiene prioridad en pagar a los empleados que cada semana esperan que se les cancele, con lo cual se le hace complicado continuar si no reciben alguna asistencia.

Explican que el problema es progresivo y se viene dando en los últimos tres años. Reconocen que es cierto que se les brinda asistencia pero aclaró que se trata de fondos que provienen del trabajo de los productores.

Se va a mantener la ayuda en fertilizantes, insumos y otros

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción Abud Robles informó a través de una nota de prensa que recibieron la solicitud para declarar la "emergencia" en el sector y para determinar si seguirán recibiendo la asistencia que se viene dando desde el Gobierno, en esta gestión.

"Les mostramos cuál es la evolución de la ayuda que viene dando el Gobierno para sostener a los pequeños productores, y que esto se va a mantener tanto en el tema de fertilizantes y ayuda de insumos, que hemos mejorado muchísimo y hoy se entrega en tiempo y forma", afirmó el ministro Abud Robles. Y después "otras asistencias como el amarillamiento que estamos trabajando en un programa para la asistencia de pequeños productores afectados por esta plaga".

"Vamos a seguir conteniendo a los pequeños productores, como lo venimos haciendo y mejorando paulatinamente, y vamos a tener flexibilidad en el apoyo y la ayuda para que los pequeños productores puedan producir tabaco".

"Además de esto le hemos ofrecido algunas alternativas, como la horticultura en el caso de los invernaderos, o el de las alcaparras que es un programa que tenemos funcionando en la Finca El Pongo como alternativa", dijo el ministro.

Explicó que planteó estas alternativas de modo que puedan diversificar y que puedan tener una mejor rentabilidad. Aclaró por ello que desde el Ministerio continuarán estando para sostenerlos, contenerlos y mejorar su situación.