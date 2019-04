"Lamentamos que nadie se haga cargo de la plaza"

En el barrio Coronel Arias, el reclamo de los vecinos es de vieja data. Denuncian que la plaza del barrio sufre un estado de abandono permanente y que no llegan respuestas por parte de las autoridades.

La plaza está ubicada a pocos metros de la escuela especial "Helen Keller", su aspecto refleja meses de abandono, con yuyos largos y postes de luces sin focos.

"Lamentamos que nadie se haga cargo", se quejó Marta, una vecina que vive frente a la plaza hace años y agregó que "los chicos no pueden jugar en la canchita por los yuyos". Además se quejó por la falta de luminaria, "acá a las 7 de la tarde no podemos salir de casa, porque no hay luz ni seguridad, se vuelve muy peligroso".

Gabriela, otra vecina del barrio, dijo a El Tribuno de Jujuy que "los chicos casi no vienen a jugar, los juegos están viejos, la canchita en mal estado y sin luz es muy peligrosa".

Consultada sobre los reclamos realizados, contó que le hacen llegar sus inquietudes al centro vecinal pero que éste no recibe respuestas.

José, otro vecino afirmó que los jóvenes utilizan ese espacio para consumir estupefacientes ya que la iluminación es limitada.

"La Policía hace sus patrullajes nocturnos por el barrio, algo que rinde sus frutos a medias porque apenas se retiran del lugar, los chicos vuelven", contó Jesús

En Mariano Moreno, "no hay mantenimiento"

ABANDONO / LA PLAZA DE BARRIO MARIANO MORENO VACÍA.

La plaza de barrio Mariano Moreno, que está ubicada entre las calles Perú y Colombia, es un espacio muy transitado, ya que ahí se encuentra la escuela "Francisco de Argañaraz", la Policía del barrio y la Iglesia.

Los vecinos denuncian la falta de mantenimiento del espacio verde. "Acá instalaron un gimnasio urbano y se robaron todo", contó una vecina, "ya hicimos muchas veces el reclamo, pero nunca más vinieron a ver", afirmó.

Con una imagen de abandono, llena de basura y juegos rotos, los vecinos del lugar reclaman además falta de seguridad.

Gabriela, dueña de una peluquería ubicada frente a la plaza, dijo que "no hay mantenimiento. La última vez que vinieron a cortar el pasto fue hace como cuatro meses, pero nunca más vinieron a pintar los juegos ni a cortar el pasto". Además denunció la falta de respeto de los vecinos que arrojan basura y no levantan las necesidades de sus perros.

"El centro vecinal siempre viene a consultar sobre lo que necesitamos, pero no llegan las soluciones", afirmó y se quejó de que "los chicos no pueden jugar en los juegos porque están rotos".

"La plaza está abandonada, solo vienen a limpiar y arreglarla cuando hay actos o viene el intendente o algún político, sino no se acercan", se quejó otro vecino que además hizo hincapié en la falta de seguridad e iluminación en el lugar.

Cortes de pasto y desmalezados se realizan cada treinta días”

Sofía Maionchi, subdirectora de Espacios Verdes dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador, explicó a El Tribuno de Jujuy el trabajo que realizan en los espacios verdes y plazas de la ciudad.

Por denuncias, los vecinos pueden dirigirse al tercer piso del edificio "9 de Julio" o comunicarse al 4020480.

"Nosotros dividimos el año en dos etapas. Una es la época estival, que es la época de mayores lluvias, que comprende los meses de noviembre hasta abril y es donde la Municipalidad realiza con mayor periodicidad el corte de pasto y desmalezamiento en las plazas de la ciudad. Este año en particular se alargó un poco más la época estival ya que las lluvias iniciaron en el mes de septiembre", explicó Maionchi y agregó que durante este periodo de lluvias, los mantenimientos se realizan cada treinta días en todos los barrios.

CUYAYA / PLAZA CONSTITUCIÓN CON UN EXCELENTE ESTADO DE MANTENIMIENTO.

En ese mismo sentido, la subdirectora explicó que durante el invierno "como se desacelera el crecimiento del pasto, alargamos el periodo de corte de 40 a 50 días", pero aclaró que "igualmente ante los reclamos de los vecinos tratamos de cortar el ciclo y visitar las plazas".

Respecto al equipo que trabaja, la funcionaria explicó que "están divididos en varias especialidades. Tenemos un equipo que desmaleza los espacios; otro equipo de gente que sale a parquizar las plazas, que son quienes colocan las flores, plantines y arman los canteros y que está coordinada por un ingeniero agrónomo; hay un equipo de arbolada, que es el que realiza las podas para el despeje de luminaria; y por ultimo un equipo de sanidad, que controla las plagas", agregó Maionchi.

Maionchi recordó que por cualquier reclamo, los vecinos pueden dirigirse al tercer piso del edificio "9 de Julio" (ex4 de Junio) o comunicarse al 4020480.