Critican que no se haya dado participación a docentes

La diputada provincial Liliana Fellner (PJ) cuestionó que el gobierno haya minado la participación de la docencia dentro de la Junta de Calificación del sector, cuya nueva estructura ratificó recientemente la Legislatura tras un decreto del gobernador Gerardo Morales.

Fellner cuestionó que la administración de Morales no permita la participación del sector en este tema tan relevante para la docencia. "Hubiese sido fructífero que se llegue a un convenio entre las partes para determinar qué se quiere y hacia dónde va nuestra educación", dijo.

La legisladora sacó de su análisis a la oposición, de la cual es parte, aduciendo que no es extraño que para los temas trascendentes el gobierno de Morales no tenga en cuenta la opinión del arco opositor. "No hablo por nosotros, porque en verdad poco y nada hemos conocido del Pacto Social Educativo, uno de los grandes anuncios de la actual administración de la provincia", puntualizó. Y agregó que "en las cuestiones que son trascendentales en materia educativa, este gobierno nunca habilitó el debate plural ni dio participación a los actores en el tema. No solo dejaron afuera de ese Pacto a la oposición, sino también a los docentes, sus representantes gremiales e incluso a las comunidades aborígenes".

En ese contexto, Fellner explicó que su bancada no acompañó la aprobación de esta Ley por considerar que el gobierno no permitió la debida participación y el debate de ideas de todos los sectores involucrados en el cambio propuesto.

Tras ello, destacó que su bancada no acompañó el endeudamiento en dólares que tomará la provincia para financiar obras de infraestructura escolar y capacitación docente.