El intendente Romero pidió disculpas al pueblo

Cierta expectativa se vivía en Tilcara por la apertura de sesiones de su Concejo Deliberante, en buena parte por la situación planteada por el juicio político que este último le iniciara al intendente Ricardo Romero, quien daría entonces su discurso. Así que, pasadas las 18.30, el Salón Municipal esperaba semi colmado el momento, que para el titular del ejecutivo comenzó con una enumeración de lo hecho durante la gestión iniciada en diciembre del 2015, y varios anuncios de lo por realizar.

Romero comenzó por la labor de gestión educativa, valorando las dos carreras que se comenzaron a dictar en la localidad, en el marco de la Unju, y la preparación de alumnos para la carrera de medicina para la Universidad Nacional de Tucumán, tras lo que siguieron menciones para el trabajo social emprendido por la comuna, deportes, entre lo que habló del rescate y puesta en valor de la piscina, y obras públicas.

Por las críticas que recibiera, de partes de diversos sectores de la comunidad, el Plan Estratégico Urbano Ambiental, acaso fue que le dedicó algún párrafo de especial énfasis, diciendo que "no son recursos propios los que tenemos para estos grandes proyectos en Tilcara, como los que se usaron para los servicios básicos, pero la obra que vamos a comenzar y que va a dar transformación al pueblo, es algo que no podemos desperdiciar".

Tras hablar de la situación de los empleados municipales y de las gestiones para alivianar las cargas que la Ley de Nocturnidad no afectara a las comparsas, apuntó a otro de los temas conflictivos de su gestión, manifestando que "sobre la edición 62 del Enero Tilcareño, quiero pedirle disculpas a todo mi pueblo por los malos momentos que hemos vivido, sobre lo que se ha dicho muchas cosas. Lo dejo en manos de Dios, pero la oposición también tiene que hacerse cargo. Esperamos por años, y hoy no podemos terminar las rendiciones 2015 porque tenemos un arrastre de $ 28.000.000".

Entre reacciones a favor y adversas a sus palabras, siguió diciendo que "me equivoqué y mal, pero estoy acá. No hubo lavado de dinero ni retorno de fondos, y quiero decir que nunca me imaginé maniobras como instalar un medio de comunicación con cámaras, porque no vino gratis. Le digo al exintendente Félix Pérez que en vez de pagar a esos medios, dándoles pautas publicitarias, les pague a los jóvenes que trabajan para él".

Señalando al exintendente, terminó diciendo que "tenemos que exigir que se le dé el mismo trato que me dan a mí desde la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante. Sobre eso no he recibido ningún pedido de informe como se hizo con los cheques, para lo que dejo mi persona a disposición de la Justicia y del Concejo Deliberante. Van a tener explicación sobre los cheques sin fondo, pero no volvamos atrás".

