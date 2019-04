Olimpo perdió y Gimnasia zafó del temido descenso

Gimnasia seguirá en la B Nacional sin importar los resultados que consiga en las dos últimas fechas de la B Nacional. Y salvación llegó de la mano de Olimpo. Los bahienses perdieron ayer ante Independiente Rivadavia de Mendoza y prácticamente quedaron condenados a jugar el Federal "A". El equipo jujeño, que en el presente año sólo ganó dos veces, podría perder ante Villa Dálmine hoy y Agropecuario el próximo fin semana e igual zafaría del descenso.

Santamarina de Tandil, el otro involucrado en la lucha por la permanencia, si empate esta tarde con Gimnasia en Mendoza habrá logrado el objetivo. Olimpo debe espera un milagro.

En el "lobo" todo fue felicidad en la víspera. Abrazos imaginarios y cientos de mensajes entrecruzados entre hinchas. Y el destino quiso que Mauricio Asenjo, justo un exGimnasia, marcara el 3 a 2 definitivo para la "lepra". Sánchez abrió la cuenta para el local, empató Castro de penal. Luego Argüello aumentó para los "aurinegros" y Castro puso el empate transitorio en un primer tiempo a puro pero. El desahogo jujeño y la alegría de Independiente -ya tiene un pie adentro del Reducido- llegó a través de Ansejo.

Está claro que los "méritos" de Gimnasia fueron nulos en esta salvación, pero el análisis será para otro momento.

Hoy, los muchachos jugarán en Campana con la novedad que ya no tienen la soga en el cuello. No será un tema menor, ya que ahora podrán salir a la cancha pensando en ganar para salir de perdedores. Hace siete encuentros que no suman de a tres y cuatro que perdieron de manera consecutiva.

Cambiar la imagen es fundamental y los jugadores lo saben de cara a lo que se viene. Es decir, renovación de contratos.

El técnico Marcelo Herrera realizará tres cambios respecto a la derrota ante el "lobo" mendocino. Leonardo Ferreyra por Diego López, Caro Torres por Alexis Machuca y Agusín Sufi por Rodrigo Morales, quien acumuló cinco tarjetas amarillas, serán las modificaciones para esta tarde.

El encuentro arrancará a las 16, siendo arbitrado por Héctor Paletta.

No habrá grandes expectativas, pero sí servirá para irse despidiendo con otra cara de este campeonato.

Clásico santiagueño

Chacarita derrotó a Los Andes por 1 a 0 con gol de Juan Cruz González; mientras que Ferro se impuso a Brown de Adrogué por 1 a 0 con gritos Enzo Díaz

En tanto, hoy, en la continuidad de la fecha, Quilmes buscará asegurarse la permanencia cuando visite a Guillermo Brown de Puerto Madryn (a las 16), algo que logrará si gana.

Santamarina de Tandil tratará de hacer lo propio en su visita a Mendoza ante Gimnasia (16.30), y se salvará si consigue al menos un empate.

Platense buscará asegurar su participación en el octogonal por el segundo ascenso cuando reciba a Instituto (15.30), Agropecuario jugará a las 16 ante Defensores de Belgrano -salvado también hoy del descenso tras la derrota de Los Andes- y a las 17.30 se jugará por primera vez en la B Nacional el clásico santiagueño entre Central Córdoba y Mitre.

Con abejas

Almagro derrotó ayer a Temperley 2 a 1, de local, en la continuidad de la 24º y penúltima fecha de la B Nacional, en un partido que insólitamente estuvo demorado once minutos por un enjambre de abejas ubicado en el ángulo superior derecho de uno de los arcos de la cancha del equipo de la localidad bonaerense de José Ingenieros.

Juan Manuel “Burrito” Martínez (20’ ST) -exjugador de Vélez y Boca- y Ezequiel Denis (35’ ST), respectivamente, marcaron los goles de Almagro y Mauro Guevgeozian (45’ ST) descontó para Temperley.

El partido se suspendió a los 20 minutos de juego, cuando un remate de Lucas Mancinelli pasó cerca del ángulo superior derecho del arco de Horacio Ramírez, arquero de Almagro, y “despertó” a las abejas que allí estaban.

Uno de los asistentes del estadio “Tres de Febrero” ingresó primero con un matafuego, pero al no tener éxito intentó con un líquido fumigador y finalmente probó con un insecticida, y logró dispersar finalmente a las abejas.

Así pasó un encuentro que quedará en el recuerdo no sólo por la victoria “tricolor”.