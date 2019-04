Video. Se durmió al volante y chocó contra un árbol y una panadería

En horas de la mañana, un joven que manejaba una camioneta Amarok se habría quedado dormido y tras perder el control del vehículo, terminó impactando contra un árbol y la galería de una panadería. El hecho ocurrió en ciudad Perico y el conductor no presentaba signos de haber ingerido ninguna bebida alcohólica.

El accidente tuvo lugar en la calle Senda Medina del barrio San Miguel de la ciudad periqueña. Según los primeros relatos, manejaba un joven que, según su relato, se durmió y aparentemente se movilizaba a alta velocidad. No sufrió heridas y después de ser atendido en el Same se determinó que no estaba ebrio, ni que sufrió nada de consideración.

Así quedó la camioneta