Temor en los jujeños por el costo del gas

El anunciado incremento de la tarifa de gas natural en Jujuy, que rondaría el 32 %, y se aplicará en los próximos meses en forma escalonada causa preocupación en las familias. Desde el año pasado que se aplicó el 44 % sumado al actual de 32 % suman 76 % de suba en la tarifa.

Se anticipa con ello un invierno incierto a la hora de elegir la calefacción por el temor a los costos. Los usuarios aseguran que ya se miden en los consumos.

El Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier de Bedia, aseguró que no es una "solución pero sí un alivio" que sea escalonada ya que entrará en vigencia en abril y se cobrarán los intereses a partir del octubre.

Es que el nuevo incremento de alrededor de un 32 %, que se aplicaría en tres meses en distintos porcentajes; sumado al del año anterior del 44 % implica 76 % sólo en un año

El Defensor del Pueblo precisó que el incremento será escalonado y se aplicará en un 9 %, 10 y 12 % en los meses de abril, mayo y junio. Y precisó que el 20 % de las tarifas de estos meses de mayor uso se van a pagar sin intereses recién en octubre -noviembre, diciembre -enero, interpretando que será menor el impacto en los hogares jujeños.

"El usuario va a pagar casi lo mismo durante todos los meses", aseguró Bedia.

JAVIER DE BEDIA / “EL ESCALONAMIENTO NO ES SOLUCIÓN PERO SÍ ALIVIO”, DIJO.

Consideró que este escalonamiento y traslado "no es una solución pero es un alivio al bolsillo de la gente que no tiene un peso, porque todo sube y hay que comer, prioridades y tampoco pueden dejar de calefaccionarse, porque sino esto nos llevaría a la pobreza energética", afirmó.

"Nosotros nos hemos opuesto a los aumentos. Yo personalmente participé en la audiencia pública en Salta en los últimos días de febrero", afirmó el Defensor del Pueblo, Javier De Bedia, y dijo que pese a que lo decide la Secretaría de Energía de Nación, se logró una tarifa previsible.

Aseguró que desde la Defensoría el año pasado planteó a Enargas por escrito ajustes en este sentido, y aunque quedaron en estudiarlo no resolvieron nada, y había oposición de las empresas.

No obstante, aseguró que no han recibido en la Defensoría ningún reclamo formal de usuarios respecto a facturaciones erróneas, y aseguró que en consulta a las empresas no tiene registro de este tipo de reclamos.

Invierno crudo

Para los usuarios, un tanto acostumbrados a un nuevo aumento en los servicios públicos lo perciben con resignación y explican cómo tuvieron que cambiar sus hábitos de vida y racionalizar el uso tanto para la cocina como para el baño.

Otros explican que se miden, vislumbran que tendrán que hacerlo con las estufas en el próximo invierno, hablan de facturas abultadas de hasta 1.800 pesos, y el peso que significa cuando deben trabajar en casa para ayudarse en la economía cuando tienen un trabajo inestable.

Las opiniones

HÉCTOR PATAGUA, ADMINISTRATIVO

“La verdad que sí está pagando mi madre, aumentó bastante el gas. Por eso lamentablemente se tuvo que bajar bastante el consumo, no se usa el gas como antes en mi casa. Esto es lo que es la devaluación, por eso estamos así. La última factura que recibí está más o menos en 1.800 pesos”, dijo.

ROSA SANZO, EMPLEADA

“Lo que yo estaba pagando era 1.000 y algo pero era en dos pagos, por ahí se te hace menos pesado. El consumo que tengo es el mismo, pero lo que sí creo que cambia es en invierno, en verano es sólo para cocinar. Habría que ver ahora cuánto llega. A comparación de antes subió como todos los impuestos, y hay que pagar“.

MARIANA JIMÉNEZ, EMPLEADA

“No cambiamos mucho el consumo, en invierno trato de prender la estufa pero menos tiempo para no gastar tanto. El incremento de la boleta es bastante alto. El aumento fue bastante en los últimos meses pero hay que pagar, no podemos hacer otra cosa porque es necesario”, expresó.

VANESA PÉREZ, COMERCIANTE

“En realidad no sé cómo será el aumento. Sobre los últimos que hubo en el gas tampoco sé porque hasta ahora, desde hace siete meses que me viene bien la boleta que vengo pagando, la misma cantidad. Por ahora no me llegó el aumento, pago 700 pesos generalmente desde el año pasado”, dijo.

CARMEN CRUZ, EMPLEADA

“Si bien es bimestral la boleta uno lo siente porque usas el gas tanto para bañarte si tenés calefón y la cocina. Yo soy repostera y tengo que incluir ese precio en las venta de tortas, mesa dulce, hay que empezar a consumir menos, es complicado reducir el gasto si trabajas, es muy duro para el bolsillo si no tenés trabajo estable”.