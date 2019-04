"Es imposible que la carne a 149 pesos llegue a la provincia"

Con el objetivo de contener los precios y reactivar el consumo, el Gobierno anunció un paquete de medidas económicas y sociales, entre ellas un plan especial para la carne vacuna. La medida dispone que por los próximos seis meses, los frigoríficos exportadores venderán 120.000 kilos por semana de asado, vacío y matambre a $149 el kilo.

El acuerdo entre el Gobierno y los frigoríficos consiste en vender 120 mil kilos por semana de asado, vacío y matambre a $149 el kilo .

David Tapia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Carne, dijo a El Tribuno de Jujuy que "es imposible que el plan llegue a la provincia". El sindicalista explicó que "ese acuerdo con el Gobierno lo firmaron los frigoríficos grandes de Buenos Aires, que son grandes exportadores".

En ese sentido dijo que "la medida del Gobierno va a ser difícil que llegue a la provincia, porque en Jujuy no tenemos frigoríficos propios" y explicó que "nosotros nos abastecemos de los frigoríficos Bermejo, ubicado en Pichanal, y Forres Beltrán que está en Santiago del Estero, que hasta el momento no firmaron el acuerdo con el Gobierno".

De esta manera, Tapia descartó que por el momento los jujeños puedan disfrutar de este beneficio, pero advirtió que en caso de que los frigoríficos que provén de carne a la provincia firmen el acuerdo con el Gobierno "el precio no va a ser de $149, porque nosotros tenemos gastos de transporte en fletes y otros impuestos, porque somos una provincia que está en el otro extremo del país".

Consultado sobre la eficacia de la medida del Gobierno, el sindicalista opinó que "es un manotazo de ahogado a seis meses de las elecciones, este plan no va a dar resultados, por lo menos al interior no nos beneficia".

Por otra parte, Tapia se refirió a la crisis que atraviesa el sector. Dijo que "la situación es alarmante" y explicó que "hace cuatro meses, el Frigorífico Puna, que no es productor y solo realiza un servicio de faena y le da el frío que necesita la carne, faenaba alrededor de 1.200 cabezas por semana. Actualmente por la recesión y la inflación, solo faena unas 700 cabezas por semana. Esta situación te demuestra que la gente consume menos carne", agregó.

En ese sentido, el dirigente gremial dijo que el consumo de carne en la provincia "cayó considerablemente" y explicó que "antes de 2018 hubo un consumo per cápita de 70 kilos anuales y ahora, a diciembre de 2018, cayó a 49 kilos".

Para Tapia, la inflación de marzo, que fue de 4,7%, tuvo un fuerte impacto en la caída de las ventas. "Hay una fuerte recesión en todos los sectores y las paritarias se firmaron muy por debajo de la inflación", analizó el gremialista y explicó que en Jujuy, "la gente ya no se da el lujo de comer el asado el fin de semana, ya no compra el kilo de lomo, ahora compra dos o tres bifes. Ya nadie compra como antes".

Finalmente, expresó su preocupación por el cierre de carnicerías en la provincia. "Actualmente los precios de los alquileres de los locales se dispararon, el precio de las tarifas de agua, luz y gas y el aumento de impuestos hacen imposible que una carnicería sea rentable, por eso muchos son los carniceros que deben cerrar sus negocios y a la vez dejar a decenas de empleados sin trabajo", dijo y solicitó al Gobierno provincial que analice algunas medidas para alivianar la crisis en el sector.

“Le quieren hacer comer a los argentinos hueso y grasa”



ALBERTO WILLIAMS

El presidente de la Asociación de Propietarios de la Carnicerías, Alberto Williams, reaccionó ante el anuncio de precios cuidados en carnes que anunció el Gobierno y aseguró que sólo se incluyen cortes que “el mundo no quiere, que no se exportan, lo peor que tiene el animal”. Además, sostuvo que “las carnicerías no pueden tener estos precios cuidados”, en relación a los 149 pesos que saldrían los cortes seleccionados.

El Gobierno comunicó que el acuerdo de precios de carnes se realizó con frigoríficos exportadores y que venderán 120 mil kilos por semana de asado, vacío y matambre a 149 pesos el kilo en el Mercado Central y en diferentes puntos de expendio de estos mismos frigoríficos.

Respecto de este tema, en declaraciones al programa “Habrá Consecuencias”, Williams expresó que “esto es lo mismo de siempre, es el mismo perro con distinto collar”.

El empresario explicó que “las carnicerías no tienen (stock), no se los van a traer. Ese poquito que va a tener el Mercado Central no va alcanzar para paliar la situación de crisis en todo el país”.

Además, detalló que “una carnicería que trabaja más o menos maneja por día 200 o 250 kilos por día. Si anuncian 120 mil kilos por semana, el porcentaje es muy bajo”.

Respecto de los cortes, aseguró que “van a entregar la carne que no tiene salida como exportación. El mundo no quiere ni grasa ni hueso ni nada de eso. Eso es lo que va a quedar acá. Los exportadores exportan los cortes buenos y lo que queda es lo que le quieren hacer comer a todos los argentinos, que es lo peor que tiene el animal”, dijo al programa radial de AM 1050.

Y subió el tono: “Le quieren hacer comer a los argentinos lo que no se llevan los exportadores. Es hueso y grasa”.

“El Gobierno mismo dijo que esta medida dura dos o tres meses. Está claro que lo hacen para intentar llegar a las elecciones de la mejor manera”, aseguró y agregó que “las medidas del Gobierno son una propaganda”.

Consultado por si ha habido cambios en los hábitos de consumo en las carnicerías en los últimos tiempos, aseguró que “el cliente es muy clarito: está cansado y no le encuentra la vuelta. La gente busca lo que más le rinde, como la carne picada, churrasco sin hueso y compra menos cantidad”, relató el empresario.