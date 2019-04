La permanente evolución de El Tribuno de Jujuy

El periodismo se encuentra inmerso en una permanente evolución, que tiene como base, el desarrollo tecnológico. La aparición de nuevas plataformas está cambiando las formas de dar las noticias, y mientras transitaba sus 39 años, El Tribuno de Jujuy lleva adelante, de manera sostenida, un importante proceso de modernización e integración de equipos de trabajo.

La adaptación que lleva adelante el "diario de la gente bien informada" es incesante y permanente, incorporando nuevas herramientas y tecnologías tendientes a dar un nuevo enfoque a la información y mostrarla de formas que pocas veces fueron vistas antes en Jujuy.

Durante los últimos años se puso especial énfasis en el desarrollo digital de nuestro medio, con incorporación de tecnología de punta y la conformación de un gran equipo profesional, con el objeto de dar cobertura en tiempo real durante la mayor parte del día.

El video como un recurso en nuestro sitio web www.eltribuno.com, se ha convertido en una constante. No sólo a través de transmisiones en vivo por "Facebook Live", sino que también con producciones de videos que le da un distintivo especial y valor agregado a la cobertura periodística. Intentamos acercar a nuestros lectores a los lugares donde ocurren los hechos con imágenes y ediciones de alta calidad, a través del uso de cámaras convencionales, deportivas y drones. Pero el trabajo que viene realizando El Tribuno de Jujuy en materia digital no finaliza allí, y al igual que sucede con la edición de papel, es el principal formador de opinión de la provincia, por ende, la rigurosidad y la seriedad al momento de hacer periodismo forman parte de la piedra fundacional con la que trabajamos. En tiempos donde las "fake news" (noticias falsas) están al orden del día, El Tribu no de Jujuy, está comprometido, al igual que cientos de medios periodísticos de todo el país, a trabajar de manera seria y para desterrarlas por completo. Sobre todo, en tiempos de campaña política, cuando los trolls se multiplican a través de las redes sociales a difundir información falsa. A 39 años de su fundación, El Tribuno de Jujuy, extiende su compromiso de hacer periodismo serio en todas sus plataformas.